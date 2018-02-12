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    İlk Cemre ne zaman düşecek?

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Şubat ayının gelmesiyle birlikte, İlkbahar'ın müjdecisi olan Cemre'nin ne zaman düşeceği merak konusu olmaya başladı. Vatandaşların tarihsel olarak yüzyıllardır düşmesiyle birlikte havaları ısındırdığına inandığı Cemre, geçmişte olduğu gibi bu yılda ilk olarak Şubat ayında düşecek. İşte Cemre hakkında merak edilen detaylar ve cevapları…

    İlk Cemre ne zaman düşecek sorusu 2018 Şubat ayında yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, ilk Cemre bu yıl ne zaman düşer? İşte, birçok insanın merakla beklediği Cemre olayıyla alakalı detaylı bilgiler.

    ŞUBAT AYINDA DÜŞECEK

    Havaların ısınacağı, soğuk günlerin biteceği Cemre, bu Şubat da en çok araştırılan konulardan biri oldu. Cemre'nin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan Cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

    CEMRE NE DEMEK?

    Cemre, İlkbahar'ın başlangıcında yedi gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına verilen mitolojik bir isimdir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş manasını taşıyor.

    Divan Edebiyatında şairlerinin, Cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli şahıslara yazdıkları övgü şiirleri de “Cemreviye” olarak adlandırılır. Meteorolojik bir olay olarak bilinen Cemre ise takvimlerde İlkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanıyor.

    Cemre’nin tıpta alanında da bir anlamı var. Halk arasında karakabarcık, kabarcık, kabarcuki ateşgöynüğü ya da yanıkara adlarıyla bilinen iltihaplı çıban gibi hastalıklara da bu isim veriliyor.

    CEMRE İSMİNİN KÖKENİ

    Gazi Üniversitesi'nden Prof.Dr. Öcal Oğuz Cemre kelimesinin kökenine dair şu bilgileri verdi: "Cemre, hakkında çok fazla rivayet olan bir kelime. Öncelikle ateş, ateş parçası, kor şeklinde Arapçadan kaynaklanan bir anlamı var. Ama onun yanında Anadolu'da 'imre', 'imere' 'zemheri' veya 'cemre' şeklinde adlandırmalar var. Bunlardan Cemre adı en yaygın olarak kullanılandır." dedi.

    KAÇ TANE CEMRE VAR?

    Birinci cemrenin 20 Şubat'ta havaya, ikinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya , üçüncü Cemre'nin 6 Mart'ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır.

    İstanbul'da son 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma , Cemre’lerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur.

    Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç Cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasılıkla, iki Cemre dikkate alındığındaysa %74 olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş.

    Etiketler: Cemre , ilk cemre 2018 , ilk cemre ne zaman düşecek , son dakika
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