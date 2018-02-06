İlk cemre ne zaman düşecek 2018? 

İlk cemre ne zaman düşecek sorusu 2018 şubatında araştırılmaya başlandı. Şubat ayı içerisinde gerçekleşen cemre olayı, havaların ısınmasıyla sonuçlanmaktadır. Peki, ilk cemre 2018 yılında ne zaman düşer? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı cemre olayıyla ilgili detaylı bilgiler

İLK CEMRE ŞUBAT AYINDA DÜŞECEK

Havaların ısınacağı, soğuk günlerin geride kalacağı cemre, bu şubat da en çok araştırılan olay oldu. Cemre'nin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.

CEMRE FARKLI İSİMLERLE DE ANILIYOR

Prof.Dr. Öcal Oğuz cemre kelimesinin anlamına ilişkin şu bilgileri verdi: "Cemre, hakkında çok fazla rivayet olan bir kelime. Öncelikle ateş, ateş parçası, kor şeklinde arapçadan kaynaklanan bir anlamı var. Ama onun yanında Anadolu'da 'imre', 'imere' 'zemheri' veya 'cemre' şeklinde adlandırmalar var. Bunlardan cemre adı en yaygın olarak kullanılandır."

Cemrenin bir takvim bilgisi olduğunu ifade eden Oğuz, "Üç tane cemreden söz ediyoruz, bu takvim bilgisi bize cemrelerin düşmesiyle bir müjdeyi beraberinde getiriyor. Her cemrenin düşüşü bizi yaza ve bahara doğru güçlendiriyor, heveslendirip, heyecanlandırıyor. Özellikle bu sene kış mevsimi çok sert geçtiği için cemrelerin düşüşüyle ilgili haberler, bilgiler bizi çok meraklandırıyor. Bu son derece gözleme dayalı bir takvim bilgisinin bir parçası, dünyada iki çeşit takvim bulunuyor, birisi çizgisel takvim diğeri döngüsel takvim. Bu döngüsel takvimde deneyimlenen, gözlenen ve yaşanan bilgiden hareket ediliyor. Döngüsel takvimde yıl 'Kasım Günleri' ve 'Hızır Günleri' diye ikiye ayrılır. 6 Mayıs'tan itibaren Hızır günleri başlar aynı zamanda hıdırellez kutlanır, bunlar insanlığın ortak coğrafyada, ortak kültürlerle ortaya çıkardığı gözlemleridir" şeklinde konuştu.

CEMRE NEDİR?

Cemre, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise, Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.

Bazı kaynaklara göre, cemre sözcüğüyle adlandırılan sayılı günlerin, takvim klimatolojisine nasıl girdiği bilinmiyor. Cemrelerin, yılın 180 gün süren soğuk yarısı olarak ayırt edilen Kasım döneminin 100.gününden sonra, sıcaklığın yükselmesiyle ilgili gözlem birikimini, kora benzetilen bir enerji kaynağıyla açıklama düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir. Birinci cemrenin 20 Şubat'ta havaya, ikinci cemrenin 27 Şubat'ta suya , üçüncü Cemre'nin 6 Mart'ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır. İstanbul'da 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma , cemrelerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur. Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasılıkla, iki cemre dikkate alındığındaysa %74 olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş. Cemrenin tıptaki anlamı ise halk arasında karakabarcık, kabarcık, kabarcuki ateşgöynüğü ya da yanıkara adlarıyla bilinen iltihaplı çıban olarak tanımlanıyor.