İlk buluşmada erkek halleri

Haliyle ilk buluşmalarda olduğumuzdan daha farklı davranarak kadınları cezbetmeye çalışırız. İngiltere’de yapılan bir araştırmaysa ilk görüşmede karşınızdaki insanı etkilemek için sadece 12 dakikanız olduğunu söylüyormuş. İlk buluşmadaki 12 dakika bu kadar belirleyiciyken bütün kozları oynamak gerekiyor.

1) DAHA KİBAR OLMAYA ÇALIŞILIR

Günlük hayatta gayet kabayken, ilk buluşmada kibar biriymiş gibi davranmak, erkeklerin ilk buluşmada yaptıkları arasında zirveye oynuyor. Kendin olmaktan çıkıp kibar biri olmaya çalışmak biraz zorlayıcı olsa gerek. Büründüğün karaktere kendini inandırman lazım ki partnerini de inandırabilesin. İlk birkaç buluşmadan sonraysa ne kibarlık kalır, ne zarafet. Gerçek karakter ortaya çıkar.

2) "BURALAR HEP BİZİM" TAVIRLARI

İlk buluşma için lüks ve pahalı bir yer seçimi yapan erkekler, partnerini mekânın ihtişamıyla etkilemeye çalışır. Aslında bu tarz yerlere pahalılığından ötürü bir kere gidilmiş ve pişman olunmuş, bazen de hiç gidilmemiştir. "Ben hep böyle yerlerde takılıyorum" imajı vermeye çalışılır. Olduğundan daha bonkör davranılır. Hesap ödeme sırası gelince kesinlikle kadınlara söz hakkı verilmez. Hesap kendi önüne alınır. Hesap ödeme konusunda birkaç küçük tartışmadan sonra eli çok açık olan erkeğimiz hesabı öder.

3) OLDUKLARINDAN DAHA BAKIMLI

Bakım ve hijyen adına hiçbir çabaları olmayan erkekler ise bakımlı ve çekici görünmek zorundadır. Bütün gün yayıla yayıla, pasaklı bir şekilde televizyon izleyerek geçilirken, ilk buluşmaya giderken bakımlı olmaya özen gösterilir. Güzel bir duş alınıp, saç baş düzeltilir. Günlük giysilerin haricinde daha şık şeyler giyilir. Giyilen şeyler ayna karşısına geçince biraz yadırganır. Aynadan görünen, kendisinden hayli farklıdır. Parfüm sıkılır ve buluşmaya gidilir.

4) OLDUKLARINDAN DAHA KOMİK

İlk buluşmada dış görünüşten sonra en önemli bir diğer şey muhabbetin de ilgi çekici olmasıdır. Kadınlar komik erkeklerden hoşlanıyor algısı ne kadar doğru bilinmez ama erkekler ilk buluşmada komik olduklarını göstermek isterler. Komik değilseler bile rol yapmak isterler. Partnerinin kendisiyle eğlenceli vakit geçirebileceğini göstermeye çalışırlar. Nitekim bunun da birkaç görüşmeden sonra doğru olmadığı anlaşılır.

5) OLDUKLARINDAN DAHA ANLAYIŞLI VE ENTELEKTÜEL

Erkekler ilk buluşmada hiç olmadıkları kadar anlayışlı, uyumlu ve açık görüşlüdür. Partnerinin söylemleri gerçek karakterliyle uyuşmuyor olsa da ilk buluşmada uyuşacaktır. Partneri komedi filmi seviyorsa kendisi de sevmek zorundadır ki, birlikte film izleme şansı elde edebilsin. Açık bir ilişki insanı olmasa da partneri isterse öyleymiş gibi yapabilir. Erkek, ilk buluşmada bütün iyi özelliklerin kendisinde olduğu göstermeye çalışır. Yine birkaç görüşmeden sonra maskeler düşer ve gerçek kişilik ortaya çıkar. Rol yapmadan kendimiz gibi davranmak varken bu çileye değer mi a dostlar? Bence değmez, yine de siz bilirsiniz. İyi flörtleşmeler.

Yazan: Gökhun Kavalcı