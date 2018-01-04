‘İlk buluşma’ öncesi hazırlık toplantısı

BAVYERA Eyaleti’nin eyaletinin Berlin Temsilciliği’nde yapılan görüşmeye CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, CSU lideri Horst Seehofer ve SPD Lideri Martin Schulz katıldı. Toplantıda bu partilerin Federal Meclis grup başkanları da yer aldı.

Seehofer, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, SPD ile istikrarlı bir hükümet kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Makul anlaşmalar çıkması için görüşmelerde her şeyi yapacağız” dedi.

SPD Genel Başkanı Schulz da ön görüşmelere ilişkin teknik konuların ele alınacağını kaydetti.

Taraflar arasında özellikle sığınmacı politikası ve sağlık sistemi konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

7 Ocak’ta başlayacak ön görüşmelerin 12 Ocak’ta tamamlanması planlanıyor. Buradan çıkacak sonuçlar daha sonra partilerin yetkili kurullarında ele alınacak.

SPD 21 Ocak’ta olağanüstü kurultay düzenleyerek görüşmeleri üyeleriyle birlikte değerlendirecek.