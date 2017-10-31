'İlk anneliğim... İlk göz ağrım...'

Şıkel, 8 yaşına basan oğlu için duygusal bir yazı kaleme aldı:

"Kuzey oğlum....

Benim ilk anneliğim...

Benim ilk göz ağrım...

Benim gururum, mutluluğum , hayata karşı dimdik durma sebebim... (Sebebimsiniz)

Hep böyle şanslı, hep böyle mutlu ol... Yaşadığım sürece gerektiğinde önünde ama hep yanında ve arkanda dağ gibi durucam... Seni çok seviyorum iyi ki doğdun oğlum...."







Emre Altuğ ise oğlu ile yer aldığı fotoğrafları "Anasının kuzusu, kardeşinin idolü, babasının aslanı... Oğlum, canım Kuzey'im iyi ki doğdun..." notuyla Instagram'da paylaştı.



