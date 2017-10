‘İlk aklıma gelen hep bir resim oluyor’

◊ Çocuk kitaplarının renkli dünyasına nasıl adım attınız?

Çocukluktan beri yazmayı ve çizmeyi çok severim. Uzun süre animasyon yönetmeni olarak çalıştım. Bu sırada şunu fark ettim, bu işle ilgili sevdiğim her şeyi -yani karakter ve mekân tasarlamak, karakterleri etten kemikten bireyler haline getirmek, onların hikâyelerini anlatmak- aslında çocuk kitapları yazıp çizerek de yapabilecektim.



◊ İlham kaynaklarınız neler?

İlham yanı başında, ilham her yerde. Öykülerim için fikirler hiç beklemediğim anlarda, özellikle çalışmadığım zamanlarda, tatildeyken, yolda yürürken, seyahat ederken aklıma geliyor. Bu yüzden çevrenizi iyi gözlemlemeniz gerekiyor. En iyisi her zaman etrafınıza bakmak, seslere kulak vermek ve dikkatinizi çeken bir şey olduğunda ya da hoşunuza giden bir şey gördüğünüzde aklınıza gelenleri not almak ya da hızlıca çizmek...



◊ Yeni bir kitaba başlarken önce yazıyor musunuz yoksa çiziyor musunuz?

Yeni bir kitap fikrim olduğunda önce bunu bir yere not alıyorum. Aklıma gelen fikri unutmamak için hızlıca yaptığım bir şey bu; hatta eğer hareket halindeysem, bu fikri bir kitapta olabilecek bir cümle şeklinde sesli olarak kaydediyorum. Böylece daha sonra notlarıma bakıp çizimlere başlayabiliyor, karakterleri geliştirebiliyor ve hikâyenin atmosferini oluşturabiliyorum. Aldığım notlar aslında görsel olarak aklıma gelen fikirlere işaret ediyor. Bu yüzden o fikri yazmış olsam bile aslında bir resmin notunu almış oluyorum, yani ilk aklıma gelen hep bir resim oluyor.



◊ Öykülerinizde denizin özel bir yeri olduğunu görüyoruz. Bunun özel bir sebebi var mıdır?

Denizi her zaman çok sevmişimdir, bu belki evrensel bir duygudur ya da belki İngilizlere has bir şey, bilmiyorum. Adalar ve onları çevreleyen sular, öyküler için ilginç bir araç olabiliyor; karakterleri yalnız bırakıyor ya da bir yolculuğun başlangıcı oluyor. Deniz bir yandan huzur verici ve duygusal, öte yandan da tehlikeli ve korkutucu. Deniz bilinmeyenin gizemini de taşıyor. Derinliklerinde neler yatıyor, ufuk çizgisinin ötesinde neler var, öyküler yazmak için çok cazip bir tema...



◊ Türkiye’deki çocuklar kitaplarınızı severek okuyor. Kitaplarınızın başka dillere çevrildiğini görmek nasıl bir his?

Kitaplarımın bu kadar çok dile çevrildiğini görmek gerçekten tarifi olmayan, inanılmaz bir duygu. İlk kitabımı yazarken sadece bir gün yayımlanmasını diliyordum, şimdi 30’dan fazla dile çevrilmiş olması olağanüstü; rüya olmadığına inanmak için kendimi çimdiklemem gerekiyor.