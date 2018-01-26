İlk ‘AB Grubu dizisi’yle yeniden

Şimdi kaseti (evet kaseti) başa saralım ve teknolojinin televizyon izleme alışkanlıklarımızı kökünden değiştireceğini hayal bile edemediğimiz yıllara, mesela 1989’a gidelim. ‘Geçmiş Bahar Mimozaları’ için AB grubu kavramı daha yokken çekilen ilk AB grubu dizisi demek yanlış mı olur acaba? Seneye 30 yaşını kutlayacak olan bu sekiz bölümlük dizi, kökleri Osmanlı’ya dayanan soylu bir ailenin hikâyesi. Aile efradının birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkileri, beklentileri, hayal kırıklıkları, sevinçleri en eski Türkiye’de de, yeni Türkiye’de de aynı kavşaklardan geçiyor özne aynı çünkü: İnsan. Nevin İnaç’ın senaryosunu yazdığı, Okan Uysaler’in yönettiği dizide gerçekten muhteşem bir oyuncu kadrosu var. Filiz Akın, Rutkay Aziz, Müşfik Kenter, Ceylan Palay, Musa Uzunlar, Nurseli İdiz, Kenan Bal, hatta 14 yaşında bir Mehmet Günsür. Senelerdir şehir efsanesi gibi TRT’nin yayımlayacağı tekrarları beklenirdi, artık TRT Arşiv’den bütün bölümleri izleyebilirsiniz. Yalnız çok büyük ekran tercih etmemeniz önerilir.

HAFTANIN PROGRAMI

Alija (TRT1, salı, 20.00)

Aliya İzzetbegoviç’in hayatını anlatacak olan dizide Yurdaer Okur ve Görkem Yeltan başrollerde.

HAFTANIN SEÇKİSİ

Film: Kırmızı Kaplumbağa (MovieSmart Fest, pazar, 11.05)

Yeni dizi: Yuvamdaki Düşman (Show, perşembe, 20.00)

Yeni sezon: Episodes, 5. sezon, Matt LeBlanc (FX, cuma, 21.30)

Müzik: Akşam Sefası, canlı yayın (TRT Müzik, cuma, 21.00)

Talk show: Mesut Yar’la Laf Çok (360, hafta içi her gece, 23.45)

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‘Penguen’ çizeri Serkan Yılmaz’ın yarattığı ‘Dudullu Postası’ karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan aynı adlı dizi yayında. Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu 14 bölümlük dizide Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı, Levent Tülek, Erkan Can rol alıyor. Polisiye ve absürd komediyi harmanlayacak olan ‘Dudullu Postası’, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber ama kendini de memleketin yegâne gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım’ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. (BluTV, cuma)