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    İlişkisi var diye ablasını öldürdü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    14.10.2017 - 21:18 | Son Güncelleme:

    BAĞCILAR’da, çiğköftecide çalışan Hasan Belli (22), tekstil atölyesinde çalışan ablası Öznur Belli’nin (24) aynı iş yerinde çalışan evli ve çocuklu Abdurrahman Demir’le (35) ilişki yaşadığını duydu.

    Söylentiler ayyuka çıkınca tabanca satın alan Hasan Belli, ablası Öznur Belli’nin çalıştığı işyerine gitti. Peş peşe tabancasını ateşleyerek ablası Öznur Belli’yi öldüren Belli, daha sonra üst sokakta Abdurrahman Demir’in çalıştığı işyerine yöneldi.

    Burada da tabancasını ateşleyerek Demir’i ağır yaraladı. Başından ve sırtından vurulan Demir’in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öznur Belli’nin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, uyuşturucu kullanmak ve iki ayrı yaralama olayından emniyette kaydı bulunan Hasan Belli’yi arıyor. 

    Etiketler: Cinayet , Kadın cinayeti , gazetehaberleri
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