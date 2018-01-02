İlişkinizi canlı tutmanın 6 heyecan verici yolu

Fiziksel olarak dokunun
Bunun içine cinsellik de dahil tabii ancak gün içerisinde de sevgilinize dokunmayı ihmal etmeyin. Masaj yapın, koluna girin, sarılın ama mutlaka fiziksel temasta bulunun. Bu karşılıklı olarak oksitosin hormonu salgılamanızı sağlar ve ilişkinizi güçlendirir.
Etrafınızdayken ona gülümseyin
Etrafınızda dolandığı sırada göz göze mi geldiniz ona kocaman bir gülümsemeyle karşılık verin. Sizin onu gördüğünde hala heyecanlandığınızın farkına varsın ve en güzel yüzünüzü hiç unutmasın.
Özür dilemeyi bilin
İlişkilerde zaman geçtikçe ilk kavgalar ufak tartışmalar başlar. Ve sizin böyle zamanlarda nasıl davrandığınız ilişkinin geleceği için çok önemlidir. Her zaman defansif bir yaklaşım ilişkiyi zora sokar. Bu nedenle yeri geldiğinde özür dilemeyi bilmelisiniz.
Güzel görünmeye özen gösterin
Bunu sadece partneriniz için değil kendiniz için de yapmalısınız. Ne kadar iyi görünürseniz kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve etrafınıza da bunu hissettirirsiniz. Bir model gibi görünün demiyoruz ama bakımı elden bırakmayın.
Partnerinizi dinleyin
Ancak gerçekten dinlemekten bahsediyoruz. Gün içinde neler yaptığında bir olay karşısından neler hissettiğine her türlü konuda onu dinleyin ve bunu karşı tarafa hissettirin. İlişkiyi güçlendirmenin ve karşılıklı olarak canlı tutmanın en önemli yolu budur.
Birbirinize nefes alanları bırakın
Ne kadar çok birlikte vakit geçirmek istediğinizi biliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ancak bunun yanında kendi ilgi alanlarınıza ve etrafınızdaki insanlara da zaman ayırmanız gerekir. Bu hem sizi hem de ilişkinizi besler. Bir araya geldiğinizde karşılıklı anlatabileceğiniz yeni deneyimler yaşamış olursunuz ve ilişkinizin heyecanı hiç bitmez.
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