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İlişkinizi canlı tutmanın 6 heyecan verici yolu

Bir kaç aydır birliktesiniz ve ilişkinin ilk başlarındaki heyecanlı ritmin bir düzene girdiğiniz hissediyorsunuz. Bu da sizi biraz endişelendiriyor: Ya ilişkimizdeki o heyecan kalmazsa? Merak etmeyin, ilişkiyi ilk gün gibi capcanlı tutmanın yolları var.

Doğan BURDA
02.01.2018 - 10:33 | Son Güncelleme :

Fiziksel olarak dokunun

Bunun içine cinsellik de dahil tabii ancak gün içerisinde de sevgilinize dokunmayı ihmal etmeyin. Masaj yapın, koluna girin, sarılın ama mutlaka fiziksel temasta bulunun. Bu karşılıklı olarak oksitosin hormonu salgılamanızı sağlar ve ilişkinizi güçlendirir.

İlişkinizi canlı tutmanın 6 heyecan verici yolu

Etrafınızdayken ona gülümseyin

Etrafınızda dolandığı sırada göz göze mi geldiniz ona kocaman bir gülümsemeyle karşılık verin. Sizin onu gördüğünde hala heyecanlandığınızın farkına varsın ve en güzel yüzünüzü hiç unutmasın.

İlişkinizi canlı tutmanın 6 heyecan verici yolu

Özür dilemeyi bilin

İlişkilerde zaman geçtikçe ilk kavgalar ufak tartışmalar başlar. Ve sizin böyle zamanlarda nasıl davrandığınız ilişkinin geleceği için çok önemlidir. Her zaman defansif bir yaklaşım ilişkiyi zora sokar. Bu nedenle yeri geldiğinde özür dilemeyi bilmelisiniz.

İlişkinizi canlı tutmanın 6 heyecan verici yolu

Güzel görünmeye özen gösterin

Bunu sadece partneriniz için değil kendiniz için de yapmalısınız. Ne kadar iyi görünürseniz kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve etrafınıza da bunu hissettirirsiniz. Bir model gibi görünün demiyoruz ama bakımı elden bırakmayın.

İlişkinizi canlı tutmanın 6 heyecan verici yolu

Partnerinizi dinleyin

Ancak gerçekten dinlemekten bahsediyoruz. Gün içinde neler yaptığında bir olay karşısından neler hissettiğine her türlü konuda onu dinleyin ve bunu karşı tarafa hissettirin. İlişkiyi güçlendirmenin ve karşılıklı olarak canlı tutmanın en önemli yolu budur.

Birbirinize nefes alanları bırakın

Ne kadar çok birlikte vakit geçirmek istediğinizi biliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ancak bunun yanında kendi ilgi alanlarınıza ve etrafınızdaki insanlara da zaman ayırmanız gerekir. Bu hem sizi hem de ilişkinizi besler. Bir araya geldiğinizde karşılıklı anlatabileceğiniz yeni deneyimler yaşamış olursunuz ve ilişkinizin heyecanı hiç bitmez.

İlişkinizi canlı tutmanın 6 heyecan verici yolu

Etiketler: ilişki , Partner
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