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İlişkinizde kıskançlıkla başa çıkmanın 5 etkili yöntemi

Kıskançlık pek iyi bir özellik değil. Hem kendinizin hem de karşı tarafın hayatını zindan edebilecek seviyelere ulaştığında ise adeta bir ilişki canavarı. Bu nedenle bu duyguyla nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda destek almalı ve kendinizi eğitmeye çalışmalısınız. Aksi takdirde fazla naz aşık usandırabilir, hayat ve ilişkiniz size dar gelebilir.

Doğan BURDA
16.01.2018 - 16:56 | Son Güncelleme :

Güven duymayı öğrenin

Kıskançlığın ana sebeplerinden biri karşı tarafa güvensizlik değil kendine olan güvensizliktir. Sizi yaşadığınız hangi sorunlar bu noktaya getirdi oturup bunları bir düşünmek ve neden bu kadar kaygılı olduğunuzu bulmanız gerekir. Eğer karşı taraf gerçekten şimdiye kadar güveninizi kıracak bir harekette bulunmadığı halde onu deliler gibi kıskanıyor ve bu konuda sıkıntı çıkarıyorsanız kendinize dönmeniz en doğru hareket olacaktır.

İlişkinizde kıskançlıkla başa çıkmanın 5 etkili yöntemi

Aklınızdaki tüm soruları sevgilinizle paylaşın

Kıskançlık duygusu sizi bir fare gibi kemirir. Bir süre sonra hiç durmadan bu duyguda batıp çıkmaya başlarsınız. Buna izin vermeden önce sevgilinizle konuşmayı denemelisiniz. Sizi kıskandıran şeylerden ona bahsedin ve aklınızda bu duyguya kapılmanıza neden olan tüm soruları onunla paylaşın. Cevaplarını aldıkça kendinizi çok daha iyi hissedecek ve kuruntu yapmaktan uzaklaşacaksınız.

İlişkinizde kıskançlıkla başa çıkmanın 5 etkili yöntemi

Kendinizi tutmayı deneyin

Kıskançlık çığ gibi büyür. Çünkü bir süre sonra kafanızda kurduğunuz senaryolara kendiniz de inanmaya başlarsınız. Bu da karşı tarafı suçlamanıza neden olur. Bunu yapmamak için kötü ve takıntılı düşüncelerden kendinizi uzak tutmayı deneyin. Aklınıza akıl dışı senaryolar geldiğinde mutlu günlerinizi düşünün ve hatta sevgilinizi arayıp sadece sesini duyun. Bu size iyi gelecektir.

Kontrol etmeyi bırakın

Hayat kontrol edilebilecek bir şey değildir. Bugün siz sevgilinizi kıskanıyor olabilirsiniz ve belki de ileride sevgilinizden ayrılacak olan kişi siz olacaksınız. Belki karşınıza başka biri çıkacak ve bugün karşı taraftan beklediğiniz kazığı siz ona atacaksınız. Yapmam demeyin hayat sürprizlerle doludur. Bu nedenle anı kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin.

İlişkinizde kıskançlıkla başa çıkmanın 5 etkili yöntemi

Kendinize sevgiliniz dışında iyi dostlar edinin

Kıskançlık dönemlerinde sevgilinizin üzerine daha çok gidersiniz. Bu da karşı tarafın kendini daha çok geri çekmesine neden olur ve kıskançlığınız da giderek artar. Bu döngüye girmemek ve sevgilinizi daraltmamak için sosyal çevrenizle bol bol görüşün ve kafanızı dağıtın. İlişkinizin geleceği için bu hayati önem taşır.

 

Etiketler: Kıskançlık , ilişki , güvensizlik
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