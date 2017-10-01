'İlişkimizi kocama anlattığı için öldürdüm'

Merkez Osmangazi ilçesinde geçen yıl eylül ayında, Neşe A. komşusu Ümit Şahin’i kendi evlerinin önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü. Daha sonra haber verdiği polis ekiplerine, çocuklarını öptükten sonra teslim olan Neşe A. verdiği ilk ifadesinde, "Cinayeti namus meselesi yüzünden işledim" dedi.

Hakkında, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Neşe A., Ümit Şahin ile aşk yaşadıklarını ve bu ilişkiden dünyaya gelen çocuğunu nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdığını itiraf etti. A., şöyle dedi:

"Onunla 5 yıl ilişki yaşadık. Bir de çocuğumuz oldu. Sonra ayrılmaya karar verdik, Ümit beni bir daha rahatsız etmeyecekti. Sözünde durmadı. Eşime mesaj atıp ilişki yaşadığımızı anlatmış. Bu nedenle aramı bozduğu kocam evde olmadığı sırada evimizin önüne gelip camı tıklatınca onu öldürdüm. Kurtulmak için bunu yaptım. Kocamın bu olay ile hiçbir ilgisi yok."

’Cinayete azmettirmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan eşi Mehmet A. da davanın duruşmasında ifade verdi. Mehmet A., nüfusuna kayıtlı 4’üncü çocuğunun gerçek babasının kendisi olmadığını öğrenince onu kayınvalidesine teslim ettiğini söyledi. Mehmet A., yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Ben, onu öldürmesi için Neşe’yi azmettirmedim. Haberim yok. Olay akşamı işe gitmiştim. Gerçeği sonra öğrendim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık kadının tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.