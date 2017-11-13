İlişkilerde en çok çıkan 4 sorun ve cevapları

Bakedesuyo.com adlı internet sitesinde yayınlanan Washington Üniversitesi fahri profesörü ve Gottman Enstitüsü’nün kurucusu John Gottman röportajı, bu konudaki çok sayıda bilimsel araştırma, makale ve kitaba dayanarak ilişkilerde her daim aklımızı kurcalayan sorunlara ışık tutuyor.

İŞTE GOTTMAN’A GÖRE BİR İLİŞKİYİ FELAKETE GÖTÜREN DÖRT SEBEP

Eleştiri: Karşınızdakini sıklıkla eleştirmek olumlu sonuçlar doğurmaz. Çuvaldızı önce kendinize batırın, diyor Gottman. Ve eleştiri yaparken bunu nazik ve anlayışlı bir şekilde ifade etmeyi öğütlüyor.

Savunmaya Geçme: İnsanlar, eleştirildiğinde doğal olarak savunmaya geçme eğilimindedirler. Bu da aslında iki şekilde ifade bulur: Karşı saldırıya geçmek ya da kabahatlerini görmezden gelmek. Bu iki seçenek de ilişkiyi berbat eder. Oysa ilişkideki iki insanın kendilerini nasıl hissettiğini konuşabilmeleri gerekir.

Küçümseme: Gottman’a göre ayrılıkların bir numaralı sebebi karşındakini küçümseme ve kendinizi sanki karşınızdaki insandan daha iyi, daha masum, daha değerli gibi gösterme. Oysa biliyoruz ki, hepimiz aşağı yukarı aynıyız ya da yok birbirimizden farkımız.

Boş Verme: Kendini kapatma ya da sorunla yüzleşmeyip, karşındakini görmezden gelme. Hangimiz bunu yapmayız ki? Oysa sağlıklı bir ilişki için en yapılmayacak şeylerden birisi bu profesöre göre.

PEKİ NE YAPACAĞIZ?

Sorunları anlamak her zaman onları çözmeyi beraberinde getirmiyor ne yazık ki. Belki de hepimiz farkındayız ilişkimizde neyin yürümediğinin. Ama artık çözüm bulma konusunda sıkışmış olabiliriz. Merak etmeyin, uzman doktorumuzun bu konuda da çözüm önerileri var elbette!

Karşındakini Tanı: Elbette tanımadan nasıl birlikte olalım ki, diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama gerçekten tanımayı kastediyor uzmanımız. Bunu da birlikte vakit geçirip farklı aktiviteleri yaparak, farklı ortamlarda birlikte olarak sağlayabileceğimizi söylüyor.

Cümleleri Olumlu Tarafından Kurun: Bu madde de çok basit görünebilir ama büyük farklar yaratacağına şüpheniz olmasın. Mesela, ‘Hava nasıl?’ diye sormak yerine, ‘Hava ne kadar güzel, değil mi?’ diye sormanız bile ilişkinin gidişatını olumlu yöne çevirmeye yetebilir.

Sevginizi Gösterin: Bazıları birlikte olduğu kişiyi başkalarının yanında öve öve bitiremez. Bu kötü bir şey değil, diyor Gottman. Birlikte olduğunuz kişinin en az sizin kadar iyi birisi olduğunu düşünmeniz ilişkiyi olumlu yönde etkiliyor. Tabi ki bunu her zaman başkalarına ifade etmeyin, biraz da sevgilinize bunları itiraf etmenizde hiçbir sakınca yok, hatta ilişkinize önemli katkıları bile var!

Aslında ne kadar basit değil mi? Ama biliyoruz ki, her gün bir küçük hamle, yıllar sonra mükemmel bir ilişkinin yapı taşları olabiliyor. Siz en iyisi sevip sevilmeye bakın bu hayatta. Çünkü sevgiden kıymetli çok az şey var bu hayatta.

İyi sevgiler!

Yazan: Soner Sezer