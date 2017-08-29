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    İlişkilerde burcunuz sizi ele veriyor!

    Hürriyet Haber
    29 Ağustos 2017 - 13:22Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 13:22

    Araştırmalar ilişkilerde en girişken burcun Aslan, en beğenilen burcun ise İkizler olduğunu söylüyor.

    En girişken çapkınlar Aslan burcunda

     

    Happn’da gönderilen “Charm” rakamlarını burçlara göre değerlendiren Happn ilişkilerde burçların rolünü ortaya çıkaran veriler paylaştı. Flört ederken en girişken davranan, yani en çok “Charm” gönderen burç Aslan olurken, onu sırasıyla Oğlak, Boğa, Akrep ve Kova takip ediyor. En çekingen olan, yani en az Charm gönderen burç ise İkizler…

     

    En popüler burç İkizler

     

    Happn uygulamasında en çok beğeni alan, yani uygulamada en çok “Charm” alan burç ise İkizler… Popülerlik sıralamasında ilk sırada yer alan İkizleri sırasıyla Aslan, Yay, Başak ve Yengeç burcu takip ediyor. Oğlak burcu ise beğeni sıralamasında en sonda yer aldı.

     

    En konuşkan Başak burcu, Balıklar en sessiz

     

    Flörtlerde en konuşkan olan burçlar ise kullanıcı başına haftalık gönderilen mesaj sayısı göz önüne alınarak belirlendi. En çok mesajlaşan burç Başak oldu. Onu sırasıyla Aslan, Terazi, Yay ve Koç takip ediyor. En sessiz, yani en az mesajlaşan burç ise Balık oldu.

     

    En popüler burçların tam liste şöyle:

     

    1. İkizler

    2. Aslan

    3. Yay

    4. Başak

    5. Yengeç

    6. Balık

    7. Terazi

    8. Akrep

    9. Koç

    10. Boğa

    11. Kova

    12. Oğlak

    Etiketler: ilişki , Burç , Astroloji
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