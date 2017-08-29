İlişkilerde burcunuz sizi ele veriyor!

En girişken çapkınlar Aslan burcunda

Happn’da gönderilen “Charm” rakamlarını burçlara göre değerlendiren Happn ilişkilerde burçların rolünü ortaya çıkaran veriler paylaştı. Flört ederken en girişken davranan, yani en çok “Charm” gönderen burç Aslan olurken, onu sırasıyla Oğlak, Boğa, Akrep ve Kova takip ediyor. En çekingen olan, yani en az Charm gönderen burç ise İkizler…

En popüler burç İkizler

Happn uygulamasında en çok beğeni alan, yani uygulamada en çok “Charm” alan burç ise İkizler… Popülerlik sıralamasında ilk sırada yer alan İkizleri sırasıyla Aslan, Yay, Başak ve Yengeç burcu takip ediyor. Oğlak burcu ise beğeni sıralamasında en sonda yer aldı.

En konuşkan Başak burcu, Balıklar en sessiz

Flörtlerde en konuşkan olan burçlar ise kullanıcı başına haftalık gönderilen mesaj sayısı göz önüne alınarak belirlendi. En çok mesajlaşan burç Başak oldu. Onu sırasıyla Aslan, Terazi, Yay ve Koç takip ediyor. En sessiz, yani en az mesajlaşan burç ise Balık oldu.

En popüler burçların tam liste şöyle:

1. İkizler

2. Aslan

3. Yay

4. Başak

5. Yengeç

6. Balık

7. Terazi

8. Akrep

9. Koç

10. Boğa

11. Kova

12. Oğlak