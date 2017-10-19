İlişki teklifini reddettiği 2 kadını arabasına aldı, 10 bin lirasından oldu!

Olay 18 Ekim günü, Osmaniye-Ceyhan E-90 yolunun Tüysüz Rampası mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden 26 yaşındaki F.K., yol kenarında bekleyen 25-30 yaşlarında iki kadının ellerini havaya kaldırması üzerine durdu. Bu sırada kadınlardan biri, F.K.'nın yanına oturup, ilişki teklifinde bulundu.

Kadınların teklifini kabul etmediğini anlatan sürücü F.K., kadınların daha sonra aracından inerek karşı şeritte bekleyen bir otomobile binip Osmaniye yönüne gittiklerini söyledi. Durumdan şüphelenen sürücü, aracında ve üzerinde yaptığı kontrolde, kot pantolonunun ön cebinde bulunan 10 bin liranın çalındığını fark etti. İhbarda bulunulması üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.