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    İlişki teklifini reddettiği 2 kadını arabasına aldı, 10 bin lirasından oldu!

    DHA
    19.10.2017 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Osmaniye'de otostop yaparak kendisine cinsel ilişki teklif eden 2 kadını aracına alan sürücü, 10 bin lirasından oldu. Kadınların araçtan inip karşı yönde bekleyen bir otomobile binip gitmelerinin ardından F.K., cebindeki paranın çalındığını fark etti.

    Olay 18 Ekim günü, Osmaniye-Ceyhan E-90 yolunun Tüysüz Rampası mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden 26 yaşındaki F.K., yol kenarında bekleyen 25-30 yaşlarında iki kadının ellerini havaya kaldırması üzerine durdu. Bu sırada kadınlardan biri, F.K.'nın yanına oturup, ilişki teklifinde bulundu.

    Kadınların teklifini kabul etmediğini anlatan sürücü F.K., kadınların daha sonra aracından inerek karşı şeritte bekleyen bir otomobile binip Osmaniye yönüne gittiklerini söyledi. Durumdan şüphelenen sürücü, aracında ve üzerinde yaptığı kontrolde, kot pantolonunun ön cebinde bulunan 10 bin liranın çalındığını fark etti. İhbarda bulunulması üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: otostop , Kadın , Polis
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