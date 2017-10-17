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    İlişki için gittiği evde böyle yardım istedi!

    Mahir ALAN/DIYAMAN (DHA)
    17.10.2017 - 13:36 | Son Güncelleme:

    ADIYAMAN’da 42 yaşındaki Mehmet U., cinsel ilişki için bir evde buluştuğu kadının saldırısına uğradı. Kadın, boğazına bıçak dayadığı Mehmet U.’nun telefonuyla yüzük ve kolyesini gasp ettikten sonra kapıyı üzerine kilitleyip, kaçtı.

     

    Olay, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet U., iddiaya göre, internette tanıştığı kadınla Altınşehir Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 4’üncü katındaki bir dairede buluştu. Bir ara mutfağa giden kadın, yanına aldığı bıçağı Mehmet U.’nun boğazına dayayıp, cep telefonu ile altın yüzük ve kolyesini gasp etti.

    İlişki için gittiği evde böyle yardım istedi

    Kadın ardından Mehmet U.’nun elbiselerini alıp, dışarı çıktı. Evin kapısını kilitleyen kadın, Mehmet U.’nun elbiselerini de binanın giriş katına bıraktıktan sonra kaçtı. Çıplak halde evde kalan Mehmet U., battaniyeyle örtünüp çevredekilerden yardım istedi. Komşuların ihbarıyla gelen polis, çilingir çağırdı.

    İlişki için gittiği evde böyle yardım istedi

    Çilingirin kapısını açtığı evde inceleme yapan polis, Mehmet U.’yu ifadesinin alınması için emniyete götürürken, kadının yakalanması için de çalışma başlatıldı.

     

     

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    Etiketler: fuhuş , adıyaman
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