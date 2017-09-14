İlhan Koman’ın çalınan heykeli yeniden dikilecek

ÜNLÜ heykeltraş İlhan Koman’ın 1992 yılında Ankara Seğmenler Parkı’na dikilen ve 2016’nın Mayıs ayında 25 yıldır durduğu kaidesinden sökülerek çalınan heykeli tekrar dökülerek yerine dikilecek. Heykelin İtalya’da bulunan orijinal kalıbı Ankara’ye getirilerek Müze Evliyagil’de sergilenmeye başlandı. İstanbul Bienali’ne komşu etkinlik olarak açılan ‘Ev’ sergisine konulan ve bütün hikayesi anlatılan heykel daha sonra Mimarlar Odası’nın başlattığı kampanyayla bronz olarak dökülerek Seymenler Parkı’ndaki yerine tekrar konulacak.



Heykelin açılışı

Yılbaşı Hediyesi Olarak Dikilmişti

İlhan Koman 1978 yılının sonbaharında Theatre de Liberte tarafından Dairo Fo’nun bir eserinin sahne maskelerini yapmak üzere Paris’e gider. Bu küçük heykelciklerin en başından beri bronza dökülmeleri düşünülmüş fakat buna fırsat olmamıştır. Koman burada yaptığı küçük terrakotta heykelleri geçici bir süreliğine Abidin Dino’ya emanet eder ancak ne yazık ki hayattayken bu heykellerin dökümü gerçekleşemez. Koman’ın yarım kalan projelerini ailesi, arkadaşları ve öğrencileri tamamlamak üzere bir dizi çalışma yaparlar. Tamamlanması düşünülen projelerden biri de küçük terrakotta heykellerin bronz dökümüdür. Terrakotta heykellerinden on tanesinin bronz dökümü 1989 senesinde Galeri Nev aracılığıyla İtalya, Pietra Santa’da, Guiseppes Belfiore atölyesinde yapılır. Ali Artun ve Koman ailesinin onayıyla küçük heykelciklerden birinin büyütülerek Ankara’ya yerleştirilmesine karar verilir. Ali Artun’un katkıları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmaları sonucunda, heykel İtalya’da aynı atölyede büyütülerek ve bronz dökümü yapılarak Ankara Seğmenler Parkı’na 31 aralık 1992’de yerleştirilir ve Ankara’ya yılbaşı hediyesi olarak akşam açılışı yapılır.



Ankara Seğmenler Parkı'na 31 Aralık 1992'de

yerleştirilen heykel 2016 yılında çalınmıştı.

Bağış Kampanyası Yapıldı

Bu çok değerli heykel 2016’nın Mayıs ayında Ankara Seğmenler Parkı’ndaki 25 yıldır durduğu kaidesinden sökülerek çalınır. Konuyla ilgili kurumlara ve yetkililere başvurulmasına rağmen hiçbir sonuç alınamaz. Bir süre sonra Galeri Nev’in aracılığıyla heykelin orijinal alçı modeline ulaşılır ve heykelin bu modelden tekrar yapılmasına karar verilir. Bu vesileyle Ankara’da Mimarlar Odası tarafından bir bağış kampanyası başlatılarak heykelin tekrar Ankaralılara kazandırılması için ortak bir mücadele başlatılır. İtalya’dan getirtilerek 9 Eylül’de kapılarını açan Müze Evliyagil’de sergilenmeye başlanan ve bütün hikayesi orada anlatılan heykelin kalıbı 5 Kasım tarihinden sonra bronz olarak dökülerek Ankaralılarla yeniden buluşacak.