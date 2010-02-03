Bir Tayfun Korkut vardı, o ne oldu?

Bir Yurdeşen Karahasan vardı, o ne oldu?

Bir Mutluhan Süner vardı, o ne oldu?

Bir Lukovcan vardı, o ne oldu?

Bir Papin Mustafa vardı, o ne oldu?

Bir Tınaz Tırpan vardı, o ne oldu?

Bir Bolulu Faruk vardı, o ne oldu?

Bir Adrian İlie vardı, o ne oldu?

Bir Demir Hotiç vardı, o ne oldu?

Bir Şenol III vardı, o ne oldu?

Bir Aliço vardı, o ne oldu?

Bir Bako vardı, o ne oldu?

Bir Stoilov vardı, o ne oldu?

Bir Oulare vardı, o ne oldu?

Bir Mahmut Hanefi vardı, o ne oldu?

Bir Cem Karaca vardı, o ne oldu?

Bir Fadıl Vokri vardı, o ne oldu?

Bir Zejer vardı, o ne oldu?

Bir Del Solar vardı, o ne oldu?

Bir Ohen vardı, o ne oldu?

Bir K.Metin vardı, o ne oldu?

Bir K.Orhan vardı, o ne oldu?

Bir Akın Akın Anadolu vardı, o ne oldu?

Bir Kompela vardı, o ne oldu?

Bir Mustafa Yolaşan vardı, o ne oldu?

Bir Nöri Kantar vardı, o ne oldu?

Bir Merve İldeniz vardı, o ne oldu?

Mrkela’nın karısı vardı, o ne oldu?

Bir İlhan İrem vardı, o ne oldu?

Yahu bizim Milli Takım’a teknik direktör alınacaktı, o ne oldu?