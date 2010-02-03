Bir Tayfun Korkut vardı, o ne oldu?
Bir Yurdeşen Karahasan vardı, o ne oldu?
Bir Mutluhan Süner vardı, o ne oldu?
Bir Lukovcan vardı, o ne oldu?
Bir Papin Mustafa vardı, o ne oldu?
Bir Tınaz Tırpan vardı, o ne oldu?
Bir Bolulu Faruk vardı, o ne oldu?
Bir Adrian İlie vardı, o ne oldu?
Bir Demir Hotiç vardı, o ne oldu?
Bir Şenol III vardı, o ne oldu?
Bir Aliço vardı, o ne oldu?
Bir Bako vardı, o ne oldu?
Bir Stoilov vardı, o ne oldu?
Bir Oulare vardı, o ne oldu?
Bir Mahmut Hanefi vardı, o ne oldu?
Bir Cem Karaca vardı, o ne oldu?
Bir Fadıl Vokri vardı, o ne oldu?
Bir Zejer vardı, o ne oldu?
Bir Del Solar vardı, o ne oldu?
Bir Ohen vardı, o ne oldu?
Bir K.Metin vardı, o ne oldu?
Bir K.Orhan vardı, o ne oldu?
Bir Akın Akın Anadolu vardı, o ne oldu?
Bir Kompela vardı, o ne oldu?
Bir Mustafa Yolaşan vardı, o ne oldu?
Bir Nöri Kantar vardı, o ne oldu?
Bir Merve İldeniz vardı, o ne oldu?
Mrkela’nın karısı vardı, o ne oldu?
Bir İlhan İrem vardı, o ne oldu?
Yahu bizim Milli Takım’a teknik direktör alınacaktı, o ne oldu?