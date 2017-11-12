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    İlhan Cihaner'in acı günü

    AA, DHA
    12.11.2017 - 15:05 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in vefat eden ağabeyi Ayhan Cihaner (55) için cenaze töreni düzenlendi.

     Ayhan Cihaner için Çankaya'daki Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapılan cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, İlhan Cihaner ve ailesine taziyelerini iletti.

    Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından Cihaner'in cenazesi defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

    Cenaze törenine, Cihaner'in ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Çetin Osman Budak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekili katıldı.  

     

    İlhan Cihanerin acı günü

    İlhan Cihanerin acı günü

     

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