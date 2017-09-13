İlham verici buluşma

Melisa Şenolsun, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen V Magazine partisinde top model Adriana Lima ile bir araya geldi.

Adriana Lima ve Melisa Şenolsun, geçen şubatta ringe çıkıp boks antrenmanı yapmıştı.

Moda haftasına Maybelline New York’un marka yüzü olarak katılan genç oyuncu, aynı markanın global yüzü Lima ile parti boyunca sohbet etti. Şenolsun, haftalardır Metin Hara aşkıyla gündemde olan ve kendisini diğer davetlilere “Türk arkadaşım” diye tanıtan Lima için şunları söyledi:

“Adriana Lima, kusursuz güzelliği ve başarılı kariyeri ile hayranlık duyduğum isimlerin başında geliyor. Geçen şubatta da bir araya gelmiş, ringe çıkarak boks yapmıştık. Bu kez birbirimizle güzellik sırlarımızı paylaştık. İlham verici bir görüşmeydi.”