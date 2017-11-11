İlham veren şirketler GSYH artış hızının iki katı büyüdüler

Türkiyenin en büyük KOBİ yapılanmasına sahip sivil toplum kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Londra Borsası işbirliğiyle Türkiyenin Yükselen Liderleri araştırmasını gerçekleştirdi.

Londra Borsasının yenilikçi küçük ve orta ölçekli firmalara destek vermek amacıyla yürüttüğü ELITE programı kapsamında yapılan araştırma; İngiltere, AB Ülkeleri ve Afrikanın ardından Türkiyede de yapıldı.

Araştırma kapsamında son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ilk 100 şirketten oluşan Türkiyenin İlham Veren Şirketleri ile 69 şirketten oluşan Türkiyenin İlham Veren Bilişim Şirketleri de belirlendi.

Kamuya açık verilere dayalı olarak yapılan sıralamada, kapsayıcılık açısından mümkün olan en geniş dağılıma ulaşılması amacıyla, İstanbul Sanayi Odası (İSO) I ve II. 500, Fortune 500 Türkiye (2013 ve 2016) ile BT Haber Bilişim 500 (2013 ve 2016) listeleri kullanıldı.

Türkiyenin Yükselen Liderleri araştırmasında, finansal büyüklük ve büyüme hızı açısından diğer sektörlerden farklılık gösterdiği için bilişim şirketleri için ayrı bir sıralama yapıldı.

Türkiyenin İlham Veren Bilişim Şirketleri listesinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve sürekli büyüyen 69 bilişim firması yer aldı.

Cirosu 1 milyar TLnin altında olan şirketler arasından, net satışları üç dönem yıllık bileşik büyüme oranına göre belirlenen Türkiyenin Yükselen Liderleri, büyümeden istihdama sektör ve ülke ortalamalarının üstünde artış kaydetmeleriyle öne çıkıyor.

Türkiyenin Yükselen Liderleri araştırmasının detayları 18 Kasımda Ankarada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılacağı TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesinde açıklanacak.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, günümüzde ülkelerin rekabetçiliğinin kentlerin rekabetçiliğinden geçtiğini ve bu rekabetçiliği belli başlı sektörler ile şirketlerin sürüklediğini söyledi ve ekledi:

Bu rekabetçilik gücünde umut ve gelecek vaat eden şirketlerin sürdürülebilirliği küresel anlamda fark yaratıyor.

"Ülkemiz ekonomisine niteliksel katkı sağlayan, bir dönem belki KOBİ olan ve büyümesini sürdüren Türkiyenin Yükselen Liderleri de bu anlamda ciddi bir potansiyel barındırıyor.

"Türkiyenin Yükselen Liderleri araştırması, sektörlerinde lider özelliği gösteren 100 şirketin gelecekte bu potansiyellerini sürdürdükleri takdirde ülke ekonomisi için nasıl bir değer yaratma potansiyele sahip olacaklarının fotoğrafını çekiyor.

"Bu şirketler büyürken karlarını artırdıkları gibi ülkemizin en önemli sorunu olan işsizliğe de çare olacak şekilde istihdam artışı yaratıyor."

Geleceğin büyük oyuncusu olmak için markalaşma başta olmak üzere kurumsallaşma ve kurumsal yönetim anlayışının sadece araştırmada yer alan şirketlerin büyümesi için değil, sürdürülebilir kalkınma ve ülke refahı için de önemli olduğunu belirten Kadooğlu, şöyle devam etti:

Türkiyenin ilk iki çeyrek ekonomik büyüme rakamlarının yüzde 5lerin üstünde gelmesinde KOBİ odaklı politikaların ne kadar etkili olduğu görüldü.

"Türkiyenin Yükselen Liderleri araştırmamızdaki şirketlere yönelik vergi, teşvik, mevzuat kolaylığı gibi özel politikaların ortaya konması, bu noktada yapısal ve ekonomik dönüşüme katkı sağlanması gerekliliği ekonomimiz açısından da önemli görünüyor.

"KOBİ odaklı politikaların büyümede yarattığı katkıdan çok, daha nitelikli ve katma değeri yüksek üretimle bu şirketlerin gelecekte daha fazlasını yapacak potansiyellerinin geliştirilmesinde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor."

Sürekli büyüyen uluslararası ELITE topluluğunun 1000’den fazla şirket, danışman ve yatırımcıdan oluştuğunu belirten Londra Borsası ELITE Program CEOsu Luca Peyrano, ELITE olarak ekonomik başarının anahtarının yenilikçi, dinamik ve hızlı büyüyen şirketlerde olduğuna inanıyoruz" dedi ve ekledi:

"Büyümeyi sağlayan bu şirketler faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki inovasyon ve ekonomik kalkınmaya da önemli katkıda bulunuyor.

"ELITE, Türkiyedeki KOBİ sektörünü zenginleştirmeyi, ülkenin KOBİ’leri için mücadele etmeyi ve onları yurt dışına açılma planlarında desteklemeyi taahhüt ediyor.

"ELITE daha fazlasını başarma hırsına sahip özel şirketlerin bir sonraki büyüme aşamasına hazırlanmasına ve bunun için yapılandırılmasına yardımcı olur.

"Bu şirketlerin liderlerini işletme eğitimi kaynaklarıyla tanıştırır ve onları benzer yaklaşımdaki girişimcilerle, önde gelen danışmanlarla ve yatırımcılarla buluşturur.

"TÜRKONFED ve ELITE, Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan işletmelerin büyümesine yardımcı olmak amacıyla işbirliği yapmaktadır.

"ELITE, finansman ve bilgiye erişim karşısındaki engelleri kaldırmaya yardımcı olarak Türkiye’nin KOBİ’lerinin inovasyon yapmasını, sürdürülebilir büyümeyi yönlendirmesini ve hepimiz için fırsatlar yaratmasını sağlıyor."

Türkiyenin Yükselen Liderleri araştırması yazarı Burak Koçer de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Finansal ölçek olarak KOBİ kategorisinin ötesine geçen bu şirketlerin piyasaya yeni bir yön verme eğilimleri, yerleşmiş bir modelle mevcut ekonomik sistemin devamını sağlayan dev şirketlerden daha yüksek.

"Bu nitelikleriyle özellikle de belirsizlik algısının yüksek olduğu dönemlerde, yeni atılımlarla ekonomiye canlılık kazandırıyorlar. Üstelik katkıları sadece kendi başarılarıyla da sınırlı değil.

"Birkaç adım ötesinde oldukları KOBİler için de yol gösterici birer rol modeli teşkil ediyorlar.

"Türkiyenin Yükselen Liderleri toplam 65 patent ve 3 bin 776 tescilli markayı elinde bulunduruyor.

"Yükselen Liderler AB araştırmasına göre ise AB ülkelerindeki 1000 şirket için bu oran toplam 4 bin 884 patent ve 2 bin 877 tescilli markaya ulaşıyor.

"Bu karşılaştırma, fikri mülkiyet haklarında, Türk ekonomisindeki yapısal dönüşüm ihtiyacını destekleyen bir tablo ortaya koyuyor."

Türkiyenin Yükselen Liderleri araştırmasına d?hil olan şirketlerin ortak özellikleri ortalamaların üzerinde büyüme ve istihdam artışı yaratmaları.

TÜRKONFED’den yapılan açıklamaya göre bu şirketler;

- İlk 100 şirketin 2013 ve 2016 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme hızı yüzde 25 oranında gerçekleşirken belli sektörlerdeki işletmeler kendi sektörlerinin en az 2 kat üzerinde bir büyüme hızı ortaya koydu.

- Akaryakıt dağıtımı, bilişim, ana metal, orman ürünleri, kauçuk ve plastik, hazır giyim ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler sektör ortalamasına göre büyüme hızı sıralamasında başı çekti.

- Bilişim sektöründe yer alan 69 şirketin ise aynı dönemde yıllık bileşik büyüme hızı yüzde 45e ulaşarak sektörün yaklaşık 4 kat üzerine çıktı.

- 2013 ve 2016 yılları arasında Türkiyede istihdam artışının yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 3.41 olarak gerçekleşirken, aynı oran araştırmada yer alan şirketler için yüzde 13e ulaştı.

- Bu veriler araştırmada yer alan şirketlerin üç yıllık yeni iş imk?nı yaratma performansının Türkiye genelindeki istihdam artışından yaklaşık 4 kat daha hızlı olduğunu ortaya koydu.

- Söz konusu şirketler 2016 yılında ise istihdamlarını bir önceki yıla göre toplamda yüzde 7.4 artırırken aynı oran Türkiye genelinde yüzde 2.9 olarak gerçekleşti.

- Şirketlerin yüzde 52si gelecek 3 yıl içinde yurt içinde yeni tesis yatırımı yapmayı, yüzde 49u mevcut tesislerinde kapasiteyi artırmayı, yüzde 41i mevcut tesislerini modernize etmeyi, yüzde 28i ise yurt dışında yeni tesis yatırımı yapmayı planlıyor.

- Çoğunluk hisseleri birinci kuşak kontrolünde olan şirketlerin oranı yüzde 73 iken, şirket kurucusunun yaş ortalaması ise 62 olarak belirlendi.

- Şirketlerin yüzde 29u önümüzdeki 3 yıl içinde icra yetkisini sonraki kuşağa, yüzde 29u profesyonel yöneticiye devretmeyi planladıklarını belirtirken; yüzde 27si ise yabancı yatırımcı ile ortaklık planlarının bulunduğunu ifade etti.

- Şirketlerin neredeyse dörtte birinde önümüzdeki birkaç yıl içinde hisselerin bir sonraki kuşağa devrinin gündeme gelecek olması, büyüme performansının sürdürülebilirliğinde kurumsal yönetimin ne kadar hayati bir rol oynayacağını ortaya koyuyor. (Fotoğraflı)