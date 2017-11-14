Ä°lginÃ§ olay: ArabayÄ± bÄ±raktÄ± kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Talas BulvarÄ±'nda meydana gelen olayda, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 38 HU 033 plakalÄ± otomobil seyir halindeyken henÃ¼z belirlenemeyen bir sebepten dolayÄ± yanmaya baÅŸladÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bÃ¼tÃ¼n otomobili sararken, Ã§evredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFÄ°ÄžE AÃ‡ILDI

Polis ekipleri, otomobilin yandÄ±ÄŸÄ± caddeyi trafiÄŸe kapatÄ±rken, itfaiye ekipleri de yangÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Otomobilin tamamen sÃ¶nmesinin ardÄ±ndan cadde yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

Ã–te yandan, otomobilinden alevlerin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼ de, otomobilini bÄ±rakarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Yanarak kullanÄ±lamaz hale gelen otomobil, Ã§ekici ile kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.