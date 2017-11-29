 İlerleyen yaşlarda dil öğrenmenin 6 efektif ve kreatif yolu

Eğlenceli bir uygulama indirin

Duolingo Apple tarafından yılın iPhone App’I olarak seçildi. Tabii ki bunun önemli bir nedeni var. Çünkü dil öğrenmeyi eğlenceli bir deneyim haline getiren bu uygulamanın kullanımı çok basit ve bir çok özellik de ücretsiz. Boş zamanlarınızda vakit geçirirken bir şeyler öğrenmenizi sağlayacak çok etkili bir yöntem.

Oyun oynayın.

Öğrenmek oyun şeklinde olduğunda çok daha eğlenceli. Popüler bir oyun oynamak size onun dilini öğretmekte de etkili olacaktır. KLOO bunun için çok iyi bir oyun. Bir yandan İspanyolca öğrenirken diğer yandan arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz.

Müzik videolarını ve film fragmanlarını izleyin.

Müzik videoları, film fragmanları, haberler ve ilham verici konuşmalar gibi popüler kültür öğelerini yabancı dilde takip etmek dilinizi inanılmaz derecede ilerletir.

İkinci dilde yemek tarifleri ile pişirin.

Yemek yapmayı seviyorsanız bu güzel hobinizi dil öğrenme hevesinizle birleştirebilirsiniz. Kendinize öğrenmek istediğiniz dilde bir yemek kitabı alın. Resimler, tekrarlanan kelimelerle bir bakmışsınız dilinize yepyeni kelimler katılmış.

Yeni kelimeler için etiketler kullanın.

Evde, arabada ve iş yerinde görebileceğiniz yerlere yeni kelime etiketleri yapıştırın. Bu sayede bu kelimeleri hayatınıza entegre etmiş olursunuz ve çok daha kolay ezberlersiniz.

Filmleri altyazılı izleyin.

Dili eğlenceli hale getirerek yaşamınıza entegre etmenin en kolay yolu filmleri orjinal dilinde izlemek ve altyazı ile takip etmektir. Bu şekilde dilin ses kullanımlarını, kalıplarını ve ritmini öğrenmiş olursunuz. Aynı zamanda bu dil haznenizin genişlemesi için de oldukça etkili bir yöntemdir.