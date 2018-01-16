İlçenin üçte biri çocuklarına bu 6 ismi veriyor... İşte sebebi!

Ladik Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü, 17 bin nüfuslu ilçede isimlerle ilgili yaptığı incelemede, 2 bin kişinin adının Seyit Ahmet, bin kişinin adının Gülahmet, 750 kişinin Satılmış, 870 kişinin Kebire, 522 kişinin Satı ve 517 kişinin adının ise Seyide olduğunu belirledi. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, AA muhabirine, ilçede aynı isimlerin fazla olması nedeniyle nüfus kayıtlarını incelediklerini, karşılarına en çok "Seyit Ahmet" isminin çıktığını söyledi.



Yaklaşık 200 yıldır ailelerin çocuklarına isim verirken, ilçedeki türbelerden etkilendiğini ifade eden Örnek, şunları dile getirdi:

"İlçemizde Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufai Hazretleri türbesi var. Erkek çocuğu olmayan kadınlar bu türbeye giderek dua ediyor. Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufai Hazretlerinin kardeşi olduğuna inanılan Gülabdal er Rufai tekkesi de var. Vatandaşlar bu nedenle erkek çocuklarına Seyit Ahmet, Gülahmet ve Satılmış, kızlarına ise Kebire, Seyide, Satı adlarını veriyor. İlçemiz 17 bin nüfusa sahip, bunun yaklaşık üçte biri 6 isimden oluşuyor."



İlçeye gelen bir kişinin sıkça Seyit Ahmet, Gülahmet, Satılmış, Kebire, Seyide, Satı gibi isimleri duyduğunu, bu durumun dikkat çekici olduğunu vurgulayan Örnek, ilçede 100 kişiden 11'inin adının "Seyit Ahmet" olduğunu dile getirdi. Örnek, "Ladik ilçesine geldiğinizde bir kişinin adını bilmiyorsanız 'Seyit Ahmet' diye bağırmanız yeterlidir." diye konuştu. Seyit Ahmet Abay ise annesinin erkek çocuğu olmadığı için türbede dua ettiğini ve kendisi doğduktan sonra adının "Seyit Ahmet" konulduğunu belirterek, ilçede çok sayıda adaşının bulunduğunu belirtti. Seyit Ahmet Sancak da ilçede çoğunlukla Seyit Ahmet, Satılmış ve Gülahmet isimlerinin verilmesinin sebebinin türbelerden kaynaklandığını ifade etti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR