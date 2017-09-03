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    İlçeden çıkamadılar! 2 km'lik yol 20 dakika sürdü...

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
    03.09.2017 - 13:02 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 14:10

    BAYRAM tatili için Bodrum’a gidenler, geldikleri kentlere dönmeye başladı. İlçe giriş çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

    Bayram tatili için Bodrum’a gelenler, bugünden itibaren geldikleri illere dönmeye başladı. Dönüş yoğunluğu ise bu sabahtan itibaren giderek arttı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Emin Anter Bulvarı’nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu. İki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan otomobiller Milas yönüne hareket etti. Milas-Bodrum Havalimanı’nda ise büyük hareketlilik yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ek uçak seferleri düzenlendi.

    İlçeden çıkamadılar 2 kmlik yol 20 dakika sürdü...

    ÇANAKKALE'DE 2,5 KM'LİK KUYRUK 

    Çanakkale’de, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de yollara düşen tatilcilerin kuyruk çilesi artarak devam ediyor. 10 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi’nden dönüş yoluna geçti. Dün zaman zaman 1 kilometreyi bulan kuyruk, bugün ise yaklaşık 2,5 kilometreye ulaştı. Kuyrukta bekleyen tatilciler, yaklaşık 1,5 saattir kuyrukta beklediklerini ifade etti.

    İlçeden çıkamadılar 2 kmlik yol 20 dakika sürdü...

    Trafikte aksama yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor. Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıyor..



    Etiketler: bayram trafiği , bodrum , dönüş trafiği
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