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    İlçe başkanının ‘alkol’den ihracı istendi

    ANKARA
    13.09.2017 - 21:36 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 21:36

    CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez, CHP’nin Adalet Kurultayı’nda alkol tükettiği gerekçesiyle ‘tedbirli kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi.

    CHP’nin, “Adalet Yürüyüşü”nün ardından, Çanakkale’de Kocatepe Kamp Alanı’nda yaptığı Adalet Kurultayı’nda parti üyesi bazı kişilerin alanda alkol aldığı iddia edilmiş ve içki içildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Dün MYK’yı toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine CHP İstanbul Yönetim Kurulu içki tartışmasıyla ilgili olarak toplantı yaptı. Toplantıda CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez, kurultayda içki tükettiği gerekçesiyle disipline sevk edildi.

    Sönmez’le birlikte Şişli’den de iki üyenin disipline sevk edildiği öğrenildi. Disiplin soruşturmasının ardından Sönmez ve üyelerin ihraç edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , ihraç , chp
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