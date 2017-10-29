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    İlber Ortaylı’ya büyük ödül

    ANKARA
    29.10.2017 - 22:56 | Son Güncelleme:

    2017 CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür, Sanat Büyük Ödülleri tarih alanında Hürriyet Gazetesi Yazarı, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya verildi.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda 2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür, Sanat Büyük Ödülleri’ni açıkladı.

    Erdoğan, 2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür, Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen kültür, sanat insanlarını tebrik etti. Erdoğan, sosyal bilimler alanında tarih bilimini sevdiren İlber Ortaylı’ya verildiğini açıkladı.

    Büyük Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hümeyra Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile Yazar Alev Alatlı ve Yazar Rasim Özdenörenden oluşan Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla verildi.

    Büyük Ödül, tarihini bilmeyen milletlerin geleceğini de inşa edemeyeceği hakikatinden hareketle, tarihimizin derinlikli biçimde araştırılıp aktarılması, geniş halk kitlelerine sevdirilmesi, yurtiçinde ve yurtdışında, başta akademik platformlar ve medya ortamı olmak üzere tüm kesimlerle paylaşılmasındaki değerli katkıları münasebetiyle tarih alanında Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya verildi. Müzik alanında Göksel Baktagir’e, sinema alanında Yavuz Turgul’a, geleneksel sanatlarda Ali Toy’a, resim alanında Selahattin Kara’ya vefa ödülü ise kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki sosyolojik gerçekliğimizi tahlil eden eserleriyle merhum Nurettin Topçu’ya verilmesi kararlaştırıldı. Ödül töreni daha sonra ilan edilecek bir tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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