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    İlber Ortaylı ile Kitap Sohbeti Hepsiburada Facebook sayfasında

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 09:25Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:25

    Hepsiburada, Facebook sayfasından canlı yayınlanacak yazar söyleşilerine başlıyor. Ünlü tarihçi-yazar İlber Ortaylı’nın konuk olacağı ilk söyleşi 11 Ağustos Cuma günü yayınlanacak.

    Hepsiburada yazarlarla kitap söyleşilerini başlatıyor. Hepsiburada Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak söyleşilerde ünlü isimler, kitapların yanı sıra edebiyat dünyasındaki ve kitap piyasasındaki son gelişmeleri de değerlendirecek. Söyleşilerin ilki İlber Ortaylı ile başlayacak.

    11 Ağustos Cuma günü saat 15.00’da Hürriyet Dijital Yayın Bölümü Müdürü Sevin Turan’ın moderatörlüğünde Facebook hesabından canlı yayınlanacak programda İlber Ortaylı, izleyicilerin ve Sevin Turan’ın sorularını yanıtlayacak.

    İLBER ORTAYLI’NIN İMZALI KİTAPLARI HEDİYE EDİLECEK

    Hepsiburada Facebook sayfasından canlı yayınlanacak söyleşi esnasında izleyicilere sorulacak sorulara doğru yanıt verenler, İlber Ortaylı’nın Kronik Kitap ile yayınlanan imzalı kitaplarını kazanacak. Kazananlar, Hepsiburada Facebook sayfasından ilan edilecek.

    Katalogundaki 200 bin ayrı kitap çeşidinden yılda ortalama 2 milyon adet kitabı kitapseverlerle buluşturan Hepsiburada, okuma listeleri de hazırlıyor. Haftalık olarak editörler tarafından oluşturulan listeler, güncel konulara ve döneme göre değişiyor. En yoğun ilgi gösterilen listeler en çok okunan kitap ve yazarların seçkilerinden oluşuyor. Ayrıca kadın ve erkeklerin tercih ettiği en çok okunan 10 kitabın birbirlerinden tamamen farklı olması ise dikkat çekiyor.

    En çok edebi türdeki eserlerin satın alındığı kategoriye Anadolu şehirleri yoğun ilgi gösteriyor. En fazla kitabın satıldığı iller sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya gibi büyük illerin ardından Muğla, Manisa, Tekirdağ, Konya, Eskişehir ve Adana geliyor. 2016 yılına göre satışlarda %100 artış gerçekleşen kategorideki kitapların %90’nından fazlası “süper hızlı” teslimat seçeneğiyle tüm Türkiye’ye ulaştırılıyor.

    Etiketler: hepsiburada , kitap , internet
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