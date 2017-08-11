İlber Hoca'yla canlı sohbet

Türkiye’nin en büyük online kitapçısı Hepsiburada yazarlarla kitap söyleşilerine başlıyor. Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak söyleşilerde ünlü isimler ve kitaplar hakkında konuşulup, edebiyat dünyasındaki gelişmeler değerlendirilecek. Söyleşilerin ilki tarihçi İlber Ortaylı ile bugün saat 15.00’te Hürriyet Dijital Yayın Bölümü Müdürü Sevin Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Söyleşi sırasında sorulacak sorulara doğru yanıt verenler, Ortaylı’nın Kronik Kitap etiketiyle çıkan kitaplarını kazanacak.