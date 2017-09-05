MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Bekâretini 6600 TL'ye satışa çıkardı

    Bekâretini 6600 TL'ye satışa çıkardı

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 18:25 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 18:31

    Ukraynalı 18 yaşındaki Yulia adlı öğrenci, yerel Rus gazetesi Torbinka’ya verdiği ilanda bekâretini 50 bin grivna’ya (yaklaşık 6,600 lira) satışa çıkardığını açıkladı.

    İlanda adını Yulia olarak duyuran Ukraynalı genç kız, ilanın başlığını ‘satılık bekâret’ olarak duyurdu. Bekâretini ‘ciddi bir erkeğe’ satmak istediğini duyuran Yulia, acil paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir yolu tercih ettiğini belirtti. Ancak Yulia, ilk cevapların ‘ciddi’ olmadığını açıkladı.

    Ukrayna’nın güneydoğusundaki Melitopol şehrinde yaşayan genç kız, “Er ya da geç ona ‘güle güle’ demek zorundayım. Sarhoş olduğum bir partide olmasındansa bu şekilde olması daha iyi” şeklinde konuştu.

    ‘Satılık bekâret’ başlıklı ilan, sitedeki çalar saat ve antika ilanlarının yanında yer aldı. İlanın açıklamasında, “Tatlı bir kız, 18 yaşında ve öğrenci. Bekaretimi bana 50 bin grivna (yaklaşık 6,600 lira) maddi yardım yapacak ciddi bir erkeğe vereceğim” ifadelerine yer verildi.

    İlanda ayrıca, “Buluşma Melitopol’de, mutlaka benim seçtiğim bir yerde olacak” talebi yer aldı. İlanda Yulia, paranın ‘eğlenceye’ ve ‘boşa’ harcanmayacağını belirterek, ‘iyi sebeplerle’ kullanılacağını duyurdu. Yulia, ‘önemli bir sebep için’ paraya ihtiyacı olduğunu açıklarken, ‘özel’ olduğu’ gerekçesiyle sebebini açıklamadı.

    Bir ‘yarış’ yapmayacağını belirten Yulia, ilk ‘gerçek erkeğe’ bekâretini satacağını duyurdu. Yulia, gazetecilere yaptığı açıklamada, alıcıya takdim etmek üzere hastane raporu verebileceğini de aktardı.

    Genç kız, adaylarla Skype üzerinden görüşecek. Yulia, konuyla ilgili güvenlik önlemleri de almış. Buna göre, Yulia’nın bir erkek arkadaşı müşteriyi görüp parayı teslim alacak. Eğer Yulia 1 saat içinde aramazsa, arkadaşı polise haber verecek.

    Öte yandan, Torbinka gazetesi yetkilileri ilk kez böyle bir ilan aldıklarını açıkladı.

     

    Etiketler: Ukrayna , gazete , ilan
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri