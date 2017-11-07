İlahiyat öğretim üyesi taciz suçlaması sonrası izne ayrıldı

Henda Ayari adlı bir kadın, geçtiğimiz günlerde bir Fransız televizyonuna Ramazan'ın 2012'de Paris'te bir otelde kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. Ayari, "Bana vahşi bir hayvan gibi saldırdı" demişti.

Tarık Ramazan, Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el Banna'nın torunu. Yenilikçi İslamcı görüşleriyle tanınan İsviçre vatandaşı Ramazan, 2009'dan bu yana Oxford Üniversitesi'nde çalışıyor. Ramazan, İngiliz Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesiydi.

Oxford Üniversitesi, kararın karşılıklı anlayış içinde alındığını bildirdi.