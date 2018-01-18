Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler > Ekonomi>İlaççılara kötü bir haberim var!

İlaççılara kötü bir haberim var!

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

Merhaba ben Bigpara'nın yeni kulis yazarı Keskin Kulak… Oldukça yoğun geçen bir aktif iş yaşamımın ardından tam inzivaya çekilmiştim ki baktım tanıdıklarım, bildiklerim, daha da ötesi duyduklarım beni rahat bırakmıyor. Bunları anlatmam, paylaşmam şart oldu. Ben de bundan böyle duyduklarımı, gördüklerimi sizlerle paylaşmaya karar verdim. İlk yazımın heyecanını mazur görün…

Yine, “kurşun gibi ağır” günlerden geçiyoruz…

Zaten yaşananlar yetmezmiş gibi son günlerde bir de “ABD ile çatışır mıyız?” telaşı sardı herkesi. Öyle olunca da piyasaları, TÜSİAD’ın yeni tanımıyla “iş insanları”nı bir telaştır almış gidiyor.

Herkes telaşlı ama ilaç şirketlerinde farklı telaş görüyorum. İlaççıların her yıl aldığı kur farkı bu yıl tırpan yiyecek söylentisi dolaşıyor son günlerde. Yani ilaççılarda “kur sancısı” başlamış, bunu iyi edecek ilacı arıyorlar…

İlaççıların daha önce yaşadıkları güzel günler, epeydir geride kaldı. Artık yeni yılda...

YAZININ DEVAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: Bigpara , keskin kulak , eczane
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri