İlaççılara kötü bir haberim var!

Yine, “kurşun gibi ağır” günlerden geçiyoruz…

Zaten yaşananlar yetmezmiş gibi son günlerde bir de “ABD ile çatışır mıyız?” telaşı sardı herkesi. Öyle olunca da piyasaları, TÜSİAD’ın yeni tanımıyla “iş insanları”nı bir telaştır almış gidiyor.

Herkes telaşlı ama ilaç şirketlerinde farklı telaş görüyorum. İlaççıların her yıl aldığı kur farkı bu yıl tırpan yiyecek söylentisi dolaşıyor son günlerde. Yani ilaççılarda “kur sancısı” başlamış, bunu iyi edecek ilacı arıyorlar…

İlaççıların daha önce yaşadıkları güzel günler, epeydir geride kaldı. Artık yeni yılda...

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