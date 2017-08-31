İl il bayram namazı saatleri.. Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı saatleri il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden bireyler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramının ilk günü camilerde cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, saatleri ile araştırma konusu oldu. İşte, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelini kapsayan bayram namazı saatleri ve detaylı bilgiler

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:48:00

Adıyaman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:36:00

Afyon Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:06:00

Ağrı Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:16:00

Amasya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:44:00

Ankara Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

Antalya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

Artvin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:20:00

Aydın Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:17:00

Balıkesir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:16:00

Bilecik Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

Bingöl Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

Bitlis Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:20:00

Bolu Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:01:00

Burdur Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:08:00

Bursa Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

Çanakkale Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:22:00

Çankırı Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:53:00

Çorum Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:47:00

Denizli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:13:00

Diyarbakır Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:28:00

Edirne Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:20:00

Elazığ Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:31:00

Erzincan Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:30:00

Erzurum Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:22:00

Eskişehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:06:00

Gaziantep Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:40:00

Giresun Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:33:00

Gümüşhane Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:29:00

Hakkari Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:14:00

Hatay Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:45:00

Isparta Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

Mersin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:51:00

İstanbul Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

İzmir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:20:00

Kars Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:15:00

Kastamonu Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:52:00

Kayseri Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:46:00

Kırklareli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:18:00

Kırşehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:51:00

Kocaeli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

Konya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:59:00

Kütahya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:08:00

Malatya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:35:00

Manisa Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:19:00

K.Maraş Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

Mardin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

Muğla Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:16:00

Muş Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:22:00

Nevşehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:49:00

Niğde Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:50:00

Ordu Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:35:00

Rize Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:25:00

Sakarya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:05:00

Samsun Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

Siirt Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:21:00

Sinop Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:46:00

Sivas Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:40:00

Tekirdağ Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:17:00

Tokat Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

Trabzon Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:28:00

Tunceli Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:30:00

Şanlıurfa Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:34:00

Uşak Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

Van Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

Yozgat Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:48:00

Zonguldak Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:59:00

Aksaray Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:52:00

Bayburt Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

Karaman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

Kırıkkale Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:54:00

Batman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:24:00

Şırnak Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:19:00

Bartın Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:57:00

Ardahan Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:16:00

Iğdır Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:11:00

Yalova Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:10:00

Karabük Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

Kilis Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

Osmaniye Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:44:00

Düzce Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:02:00

Kurban Bayramı namazı iki rekâttır ve kılınışları aynıdır. Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtınd a, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir. Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır. Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.