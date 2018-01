İl içi atama başvurusu için son iki gün! MEBBİS il içi atama 2017

İl içi atama başvurusu için öğretmenlerin müracaatı alınmaya devam ediyor. İl içerisinde daha farklı bir okulda görev almak isteyen öğrenciler, il içi atama başvurusu öncesinde Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapmış olduğu il içi ihtiyaç listesini sorguluyor. Peki, il içi atama başvurusu nereden yapılacak? İşte, MEBBİS atama başvuru ekranı ve detaylı bilgiler

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2017 il içi atama kontenjanlarını, okul listelerini açıklayan iller;



Aşağıdaki bilgiler güncellenmemiş olabilir. Detaylı bilgiyi bulunduğunuz ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfası üzerinden edinebilirsiniz.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

Öğretmenlerin 2017 Mayıs İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için tıklayın

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Boş normlar için tıklayınız

Boş normlar için tıklayınız

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

İhtiyaç kontenjan listesi TIKLAYIN

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Kapatılacak Okulların listesi için tıklayınız

İl içi Yer Değiştirme İhtiyaç Listesi için tıklayınız

Bilecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Bitlis İl MEM tarafından yapılan 2017 il içi atama açıklaması;

İlimizde Münhal Bulunan Okul/Kurum Müdürlükleri Liste İçin Tıklayınız

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü il içi yer değiştirme duyurusu;

Münhal bulunan okulların listesi Tıklayın

Münhal bulunan okulların listesi Tıklayın

Münhal bulunan okulların listesi Tıklayın Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Başvuruları İçin İhtiyaç – Fazla Listesi indirmek için tıklayınız

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması;

İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE

ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE

ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

2017 mayıs ayı öğretmenlerin, branşlar bazlı muhtemelen boş olan kontenjanları Liste İçin Tıklayın

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü il içi atama duyuru;

İl İçi Yer Değiştirme İşlemleri (Boş Kontenjanları) TIKLAYIN

İl İçi Yer Değiştirme İşlemleri (Boş Kontenjanları) TIKLAYIN

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Elazığ İL MEM il içi atama kontenjan listesi;

2017 İl İçi İsteğe Bağlı Atamaları İçin Boş Norm Kadro Listesi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Branşlar bazında boş norm kontenjanları LİSTE

Branşlar bazında boş norm kontenjanları LİSTE

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Liste için TIKLAYIN

Liste için TIKLAYIN

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Gaziantep İl Milli Eğitim tarafından yapılan açıklama;

İlimizde Öğretmen İhtiyacı Bulunan Boş Kontenjan Listesi İçin TIKLAYINIZ

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Hakkari İl MEM duyuru;

Liste ve duyuru için TIKLAYIN

Hatay İl MEM il içi atama açıklama;

İhtiyaç Listesi için tıklayınız

İhtiyaç Listesi için tıklayınız

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyuru;

İzmir 2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin İhtiyaç Listesi için tıklayınız

İzmir 2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin İhtiyaç Listesi için Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Liste için TIKLAYIN

Liste için TIKLAYIN

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama;

Münhal liste için Tıklayın

Münhal liste için Tıklayın Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

2017 yılı il içi yer değiştirme boş okullar listesi için TIKLAYINIZ

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Bilgi Notu İçin TIKLAYINIZ

Bilgi Notu 2 İçin TIKLAYINIZ

İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi

İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Öğretmen İl İçi Boş Kontenjan Listesi Duyuru İçin Tıklayınız

NOT: Bilgi amaçlıdır. İlimiz genelinde görev yapan öğretmenlerden il içi isteğe bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunacak öğretmenlerin boş kontenjan listesini göz önünde bulundurarak tercih yapması gerekmektedir.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri Alanlara Göre Münhal Eğitim Kurumları için TIKLAYINIZ

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyuru;

2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin İhtiyaç Listesi için tıklayınız

Samsun İl MEM BİLİNMİYOR

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

2017 İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmenler İçin Münhal Yerler TIKLAYIN

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

İl içi boş kontenjan listesi için TIKLAYIN

İl içi boş kontenjan listesi için TIKLAYIN

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

18.05.2017 Tarihli İhtiyaç Listesi için tıklayınız

18.05.2017 Tarihli İhtiyaç Listesi için tıklayınız

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Düzce İl MEM il içi atama duyurusu;

Öğretmenler için il içi boş kontenjanları görüntülemek için TIKLAYINIZ

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü il içi atama duyurusu;

İhtiyaç listesi için tıklayınız

İhtiyaç listesi için tıklayınız

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Tokat İl MEM duyuru;

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İhtiyaç Listesi

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Tunceli İl MEM duyuru;

Münhal listeler için tıklayınız

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Liste için TIKLAYIN

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Iğdır İl MEM açıklama;

Münhal okul listesi tıklayınız

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLİNMİYOR

Bayburt İl Milli Eğitim 2017 il içi atama münhal liste duyurusu;

Boş kontenjan listesi için tıklayınız

Boş kontenjan listesi için tıklayınız Aksaray İl MEM duyuru;

İl içi isteğe bağlı tayin isteyecek öğretmenler için alan bazında ihtiyaç listesi Tıklayın

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

İl geneli kontenjan listesi için tıklayınız

İl geneli kontenjan listesi için tıklayınız

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

İlgili liste için tıklayınız

İlgili liste için tıklayınız

İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU İÇİN KRİTERLER NELER OLACAK?



İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere;



1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan,zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ilesağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü erteleneceköğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllıkçalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;



a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,



b) 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulunduklarıeğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,



c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvurularınson günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan,istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yerdeğiştirme isteğinde bulunabilecektir.



3-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla zorunlu çalışmayükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmetalanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.



4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;



a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmenolarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitimkurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiğisüreler,



b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargıkararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmetsüreleri,



c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda normkadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarruflaistekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulunduklarıeğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birliktedeğerlendirilecektir.



5- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26 Mayıs 2017 tarihidikkate alınarak belirlenecektir.



6- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenlerile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardanyöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirmeisteğinde bulunabilecektir.



7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak,kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitimkurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğindebulunabilecektir.



8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü,ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bubirimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.



9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesindensırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumluolacaktır.



10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçedışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumumüdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumuyöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarınınçıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenleredaha sonra imzalattırılacaktır.



11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlıyer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliğiyapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan yer değiştirme isteğindebulunabilecektir. Başvuru yaparken öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmalarıgerekmektedir.



12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formunayansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeribilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederekyanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve ilmillî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.



13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görevsüresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yerdeğişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevinebaşlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.



14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresininhesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkatealınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıklarıeğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.



15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarınınbulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirmebaşvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.



16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercihedebilecektir.



17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercihedemeyecektir.



18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzelsanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitimkurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.



19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görselsanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre sporliseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beşyıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.



20- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapanöğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



21- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkatealınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenliktekihizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğindevamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.



22- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yerdeğiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu gözönünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmelerigerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından birioluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerceatanacaktır.



23- İl içi yer değiştirme başvuruları 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında alınacak; atamalarvaliliklerce 6 Haziran 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişikkesme işlemleri 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.



24- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerincegiderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıdabelirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama veYer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.