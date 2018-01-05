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    İKSV'den öğrencilere kültür sanat hediyesi!

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    İKSV'nin gençlerin kültür sanata erişimine destek olmak amacıyla geçen sene başlattığı Kültür Sanat Kart projesi bu sene de devam ediyor. İKSV Kültür Sanat Kart 2018 yılı başvuruları pazartesi başlıyor.

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), öncü sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirdiği İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), öncü sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirdiği İKSV Kültür Sanat Kart için 2018 yılı başvuruları 8 Ocak Pazartesi günü başlıyor.
    Öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri, 8-28 Ocak 2018 tarihleri arasında http://kultursanatkart.iksv.org adresi üzerinden İKSV Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecek.  Sorulacak soruya doğru yanıt veren ve başvuru formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 1000 öğrenciye hediye edilecek İKSV Kültür Sanat Kart’lar, 2018 yılının sonuna kadar İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli olacak.
    İKSV Kültür Sanat Kartlılar, 2018 yılında kartlarından faydalanırken, bir arkadaşına da bilet alabilecek. Bu yıl ayrıca İstanbul dışındaki şehirler için kart teslimatlarında Biletix ile bir işbirliği de yapılacak.

    İKSV Kültür Sanat Kart için 2017 yılında Türkiye’nin 81 ilindeki 173 üniversiteden 64 bin 711 öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların yüzde 68’i İstanbul’dan, yüzde 32’si ise İstanbul dışındaki şehirlerden oldu. Çekiliş sonucunda eğitimini İstanbul’da sürdüren 683, İstanbul dışında sürdüren 317 öğrenci İKSV Kültür Sanat Kart almaya hak kazandı. Kültür Sanat Kart, İstanbul’dan sonra sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Eskişehir ve Bursa’dan başvuran öğrenciler tarafından kullanıldı.

     İKSV Kültür Sanat Kart sahibi öğrenciler, 2017 yılı boyunca gerçekleştirilen İKSV etkinliklerinde Fazıl Say ve Marcus Miller gibi sanatçılarla tanışma, İstanbul Tiyatro Festivali Kapsamında gösterilen Fresk gösterisinin provasına katılma gibi birçok ayrıcalıkla buluşma fırsatı da yakaladı. Bu etkinliklerle ilgili görüntüler için: https://www.youtube.com/watch?v=iBaTKB9Ufas

    İKSV’nin, kuruluşunun 45. yılında, Öncü Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirdiği İKSV Kültür Sanat Kart, Türkiye’de eğitimin hayatını sürdüren üniversite öğrencilerinin kültür-sanat etkinliklerine erişimini arttırmayı amaçlıyor. İKSV Kültür Sanat Kart projesi, Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 

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