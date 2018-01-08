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    İKSV etkinliklerine katılacak 1000 üniversiteli aranıyor

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 16:24 | Son Güncelleme:

    İKSV’nin gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla geçen yıl başlattığı İKSV Kültür Sanat Kart projesi, yeni fırsatlarla 2018 yılında da devam ediyor.

    İstanbul kültür-sanat hayatının dinamosu İKSV, 2018’de de gençlere arka çıkmayı unutmuyor. Bienaller, film festivalleri, müzik festivalleri ve konserlerle gönül hanemize ismini büyük puntoyla yazdıran İstanbul Kültür Sanat Vakfı; başvurular arasından çekilişle belirleyeceği 1000 üniversite öğrencisine 2018 yılında İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli olacak 250 TL değerinde İKSV Kültür Sanat Kart hediye etmeye hazırlanıyor.

    Öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri, 8-28 Ocak 2018 tarihleri arasında http://kultursanatkart.iksv.org adresi üzerinden İKSV Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler.

    Sorulacak soruya doğru yanıt veren ve başvuru formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 1000 öğrenci, İKSV’nin 2018’de gerçekleştireceği etkinliklere katılırken büyük bir avantaja sahip olacak.

    Etiketler: üniversiteli , üniversite öğrencisi
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