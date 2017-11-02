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    İkramiye kazandığını tesadüfen öğrenmişti...

    DHA
    02.11.2017 - 18:24 | Son Güncelleme:

    Artvin'de yerel gazetecilik yapan 40 yaşındaki Mehmet Cihan’ın Milli Piyango'nun 9 Eylül çekilişi için aldığı çeyrek bilete büyük ikramiye çıktı. 625 bin lira kazanan Cihan, normal hayatına devam edeceğini ve parayı iyi değerlendireceğini söyledi.

    Artvin’de yerel gazetecilik yaptığı öğrenilen Mehmet Cihan, Milli Piyango’nun 9 Eylül çekilişi için çeyrek bilet aldı. Çekilişten sonra bileti kontrol etmeyi unutan Cihan, 19 Ekim tarihinde gittiği piyango bayisinde biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi. Kazandığı 625 bin lira parayı Ankara’ya gidip alan Cihan hem ağabeyi ziyaret etmek hem de gezmek için İstanbul’a geldi.

    UYANIK OLMAK LAZIM

    İkramiyeyi kazandığında soğukkanlı davrandığını belirten Cihan, o günden bu yana yaşananları şöyle anlattı: "Bileti, 6 Eylül’de aldım. Bir buçuk ay oldu bana çıkmış. Haberim yoktu. 19 Ekim’de haberim oldu. Artvin’de yerel gazetede muhabirlik yapıyorum. İkramiyenin bana çıktığını öğrendiğimde soğukkanlı kaldım ama sevinçliydim. Normal karşıladım. Havalara zıplamadım, soğukkanlı karşıladım. İkramiyeyi Milli Piyango bayisinde öğrendim. Bayide çalışan kadın çıktığını söyledi. Daha sonra Notere gidip tasdik ettirdik. Paramı aldım. Bundan sonra normal hayatıma devam edeceğim. Parayı değerlendirmeyi düşünüyorum. Araba ve ev almayı düşünüyorum. Parayı iyi değerlendirmek lazım. Uyanık olmak lazım. Zaten gazeteciyim, neyin ne olduğunu biliyoruz"

    NE OLMUŞTU?

    Artvin'de 15 yıldır asgari ücretle gazete dağıtımı yapan Mehmet Cihan, 6 Eylül tarihinde çeyrek bilet satın aldı. Milli Piyango’nun 9 Eylül çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 2.5 milyon liralık büyük ikramiye Cihanın satın aldığı bilete çıktı. Ancak, Cihan, 625 bin lira ikramiye kazanan biletini kontrol etmeyi unuttu.

    PARASI YETMEDİ, BİLETİ DENEDİ

    Çekiliş tarihinden 1.5 ay sonra gittiği büfeden alışveriş yaparken parası yetmeyen Mehmet Cihan, cüzdanındaki bileti fark etti, amorti çıkma ihtimali üzerine kontrol etmesi için büfeciye uzattı. Büfecinin kontrol ettiği biletin büyük ikramiye kazandığını öğrenen talihli büyük sevinç yaşadı. Cebinde 18 lira olan Mehmet Cihan büfe işletmecisi Lale Akgök’ten aldığı 50 lira borçla gittiği noterde biletini kendi adına tasdik ettirdi.

    Etiketler: para , tesadüf
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