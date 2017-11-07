İklim değişikliği 100 milyon insanı yoksul bırakacak

Zutt, Türkiye İçin Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi'nin Hilton Oteli'ndeki kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda iklim değişikliğine adapte olmak ve sürecin etkilerini azaltmak için toplam 170 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.



Dünya Bankası grubunun en büyük önceliklerinden birinin iklim değişikliği olduğunu belirten Zutt, kurumun en alttaki yüzde 40'ta yer alan ülkelerde gelir ve refah paylaşımının sağlanmasını amaçladığını dile getirdi.

'ENDÜSTRİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KÖRÜKLÜYOR'

Zutt, endüstriler ve tedarik zincirlerinin kalkınmanın kilit aktörlerinden olduğunu vurgulayarak, "Yoksulluğun azaltılmasını ve refahın artırılmasını sağlayan bu faktörler aynı zamanda iklim değişikliğine de sebep oluyor" dedi.

Özellikle endüstrilerin yüksek su ve enerji kaynaklarını kullanmasına değinen Zutt, "İklim değişikliği 2030 itibarıyla 100 milyon insanın yoksulluk içinde yaşamasına neden olacak" diye konuştu.

Zutt, doğrudan sera gazı salınımının yüzde 5'inin ve dolaylı sera gazı salımının yüzde 10'unun endüstriler tarafından üretildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bazı tahminlere göre doğrudan sera gazı salımının yüzde 25'i endüstri kaynaklı. Öte yandan iklim değişikliği bazı fırsatlar da sunuyor. Mesela önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğine adapte olmak ve bunun etkilerini azaltmak için dünya genelinde yapılan yatırımların yıllık 170 milyar dolara kadar çıkacağı düşünülüyor."



