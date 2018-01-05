İkizlerin ikisi de kulüpsüz kaldı

BUNDESLIGA takımlarından Augsburg’dan sezon başından ayrılıp Çek şampiyonu Slavia Prag’a transfer olan Halil Altıntop’un sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Çek kulübü beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle Altıntop’u serbest bıraktı.

Halil Altıntop, Slavia Prag’da ilk haftalarda forma bulurken, daha sonra ise takımda oynama şansı bulamadı. Son aylarda gözden düşen Altıntop, bir çok hafta ise maç kadrosuna bile alınmadı. Bu sezon kötü bir performans sergilerken sadece sekiz maç oynayabildi.

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Bir karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Altıntop, diğer maçlarda ya oyundan çıkarıldı ya da sonradan sahaya sürüldü. Attığı gol sayısı ise sadece bir.

Hamit Altıntop ise eşi ve çocuklarıyla Türkiye’de daha fazla zaman geçirmek istediğini belirterek Darmstadt’tan ayrılmıştı. Hamit Altıntop bundan sonraki yaşamını Türkiye’de geçireceğini açıklamıştı.