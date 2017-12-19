İkizler geldi

Biri spor diğeri müzik dünyasının iki ünlüsü anne ve baba oldu. Bir süredir eskisi gibi göz önünde bir hayat sürmeyen tenisçi Anna Kourkinova ile şarkkıcı Enrique Iglesias, ikiz bebek sahibi oldu.

İnternetteki TMZ.com sitesi çiftin biri kız diğeri erkek bebekleri olduğunu duyurdu. Sitenin haberine göre çift, bebeklerinin kız olanına Lucy, erkek olanına da Nicholas adını verdi.

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