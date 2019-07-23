"İkizler Burcu - Yıllık"

İKİZLER BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Başarıyı bu yıl tanımlarken ne kadar paranız olduğu ile tanımlayabilirsiniz. Finansal koşulların iyi olmasının insanın hayatında büyük bir başarı olmadığını aslında sizlerde bilirken aksine bu yıl sanki bu bilinç içerisinde ilerleyebilirsiniz. Bunun aksine farklı bir düşünce benimsemelisiniz. Yeni bir iş alanınız olmalı ve yeni bir şeyler yapmanız gerekli gibi düşünün. Uranüs, mart ayı başında 12.ev dediğimiz alanınıza geçiş yaptığında, uzun süredir devam eden inançlarınızı ve değerlerinizi sorgulamanız gerektiğini sizlere hissettirebilir. Ocak, haziran, Temmuz ve eylül aylarında bolluk ve şans gezegeni Jüpiter, Neptün'e meydan okuyor ve bunlar, özellikle sizi bazı durum ve koşullara karşı idealist ama bir o kadarda savunmasız olabileceğiniz mesajını veriyor. Özellikle bu aylarda kendinizi savunmasız bırakacak olaylar içerisine girmemenizi önerebiliriz.

İKİZLER BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Kariyeriniz ile ilgili önemli bir yıl içinde olacaksınız. Bu yıl çalışma şekliniz veya çalışma alanınız da bir değişim söz konusu olabilir. Daha fazla para kazanmak ya da geleceğe karşı daha az kaygılanmak isterken kendinizi bazı konularda kararsız görebilirsiniz. Bu yıl muhtemelen mali durumunuzu daha iyi bir konuma çekmek için alanınız olmayan bir iş anlaşması yapabilir yeni bir meslek alanı öğrenebilirsiniz. Sizler öğrenmek konusunda zaten oldukça hevesli ve başarılısınız. Âmâ bu yıl ilk kez bir şeyleri öğrenme fikri para kazanmak adına olabilir. Haziran ayının başlarında çalışma hayatınız ya da kariyerinizi yeniden planlamak ve sınırlarınızı yeniden çizmek isteyebileceğiniz bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Kariyerinizde bu yaz aylarında çevrenize tahammül biraz daha azalabilir ve siz bazı şeyleri daha öfkeli ifade edebilirsiniz. 6 Mayıs 2019 tarihinde Mars ve Jüpiter arasında yaşanacak karşıtlık özel hayatınız ya da iş hayatınız ile ilgili sorunları birdenbire önünüze getirebilir. Bu zamanlarda sosyal medya veya telefon yazışmalarınıza ayrıca dikkat etmelisiniz. Zaten içsel gücünüz ve kararlılığınız, koşullar ne olursa olsun, sizi doğru şekilde yönlendirecektir. Merkür'ün kariyer evinizde gerilemesi ve sonra tekrar burada ilerlemesiyle mart ayında bazı dikkat dağınıklıklarına ve sorunlara dikkat etmelisiniz. Mart ve Nisan aylarında Venüs'ün kariyer bölgenizde olması, sizlere yeni iş görüşmeleri yapmanıza ya da yeni bir işe girmenize neden olabilir. Var olan bir işiniz var ise bu süreçte önemli kişilerle kuracağınız ilişkilerinizi kendi becerilerinizle başarılı noktalara taşıyabilirsiniz. Mayıs ayında, gelirlerinize ve ödemelerine dikkat etmelisiniz. Bu dönemde hala elinize istediğiniz para ya da kariyer geçmediği hissi içine kapılsanız da asla denemekten ve ilerlemekten vazgeçmemelisiniz. Temmuz ayının başlarında, Güneş Tutulmasının 2.evinizde parasal ve finansal durumlarınızda meydana geldiği için bu alanda alacağınız bir şeyi alabilmeyi veya hukuksal yollarla büyük bir başarı kazanmayı bekleyebilirsiniz. Yılın ikinci yarısından sonra hem kariyer hem de finansal koşullarınızda bir büyüme ve bir değişim sizleri de şaşırtacak başarıda olabilir.

İKİZLER BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Ocak ayına ilk girişlerde Venüs gezegenin ve Jüpiter gezegenin bir arada bu alanda ilerliyor olması ilişkiler ve aşk anlamında oldukça olumlu görünüyor. Yılın ilk 6 ayında evlilik, nişan veya söz kararı alabilirsiniz. Ya da yeni ve geleceğe yönelik sağlam bir ilişki başlatabilirsiniz. 22-23-24 Ocak tarihlerinde ilişki evinizde güzel bir Venüs-Jüpiter teması söz konusu olacak. Bu sizi özel biriyle tanıştırabilir veya yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz. Diyelim ki bu tarihlerde hiçbir şey yaşamadınız. İşte sizin bilmediğiniz bir olay arka planda gelişmiş olabilir ve sonrasında karşılaşabilirsiniz. Mars gezegenin Nisan ayında ikizler burcuna geçiş yapacağını hatırlatalım. Bu sizi ilişkilerde çok öfkeli ve agresif yapmaya çok açık bir konumdur.

Bu transit etkisi sizlere gerçekte var olan iyi koşullarınızı tekrar sorgulamayı ve emin misiniz diye tekrar kendinize sorular sormanıza neden olabilir. Bu sizi saldırgan biri haline dönüştürmemelidir. Bu zaman dilimlerine gelen bir ilişki ya da evliliğiniz var ise bu aylarda hızlı kararlar vermemeye ve daha öngörülü olmaya özen göstermelisiniz. İlişkilerde imajınızı düzeltmek ya da ilişkinizde bir şeyleri pozitif yönde değiştirmek istiyorsanız haziran aylarını değerlendirebilirsiniz. Venüs ve Mars'ın kavuşmasıyla

tutkularınız artacak ve ilişkilerde artık sağlam bir ilerleyiş göstereceksiniz. Eğer bu dönemlerde kalıcı bir ilişkiyi hırs ve tutkularınız yüzünden bitirirseniz yıl sonunda bunun tekrar önünüze gelmesi mümkün olabilir. Genel olarak, yıl aşk anlamında sizi oldukça destekliyor ve romantik duyguları size yeniden hissettiriyor olacak.

AİLE VE YAŞAM ALANINIZ

Aile ve yuva ilişkilerinizde bu yıl farklı bir bakış açısı kazanacaksınız. Ailenizle maddi konularda bazı restleşmelere gidebilirsiniz. Miras-alacak verecek konuları bu yıl sizleri biraz zorlayabilir. Aynı zamanda uzun zamandır bulunduğunuz yere ait değilmişsiniz duygusunu taşıyor olabilirsiniz. İşte bu yıl kendinize ait bir ev alma ya da ait olduğunuz şehirde yaşama gibi duygularınız söz konusu olabilir. Yıl içinde tam olarak ne istediğinizi bulup anlamanız ve bunun için adım atmanız gerekmektedir. Bu yıl neye ihtiyacınız olduğunu ve ne için savaş vermeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Eğitim hayatınızda aile desteği ile okuyan biriyseniz bu yıl bu konuda bazı zorlanmalar yaşamaya açıksınız. Daha öngörülü ve ilişkilerinizi sağlam ilerletmelisiniz.

YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Gelir artırıcı yöntemlere başvurup gelirinizi artıramıyorsanız yapmanız gereken kriz senaryosu hazırlayıp onu hayata geçirmek. Maddi kayıplara üzülmek oldukça büyük bir zaman kaybıdır. Zaman zaman kazanırız, zaman zaman kaybedebiliriz. Bu alanda öğrenmemeniz gerekenleri öğrenerek hareket etmeliyiz.

Kural 2: Belki de bazı şeyleri değiştirmek için verdiğiniz mücadelenin boşa çıktığını düşünerek sizin hevesinizi kırmamalıdır. Aksine farklı bir bakış açısı sizin dünyanızı değiştirebilir. Amacınız dünyayı cennet yapmak değil ama akışın farkında olup insan olmanın bilincinde bir adım atabilmektir.

Kural 3: Siz yaşam programınızda olan ve yapmanız gereken iyi şeyleri yapmaya çalışın. Bunun için özveride bulunun. Birileri kötülük saçarken birileri iyilik ekecektir ve insanlar muhakkak yaptıklarıyla da imkanları varken yapmadıklarıyla da denk gelecektir. İlahi adalete güvenin.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

“Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun.”

Mustafa Kemal Atatürk

Yılın puanı: 10 üzerinden “7 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Kova ve Aslan

Yılın en başarılı ayları: Şubat-Nisan-Mayıs-Kasım

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Ocak- Temmuz-Eylül

İkizler burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması:

Ocak: Umutlarınızı hayata geçirmek için öncelikle sağlam bir plan kurmalı ve olayları tüm yönleriyle değerlendirmelisiniz. Tecrübeli kişilerle yola çıkmanız bu ay çok önemli olacaktır.

Şubat: İlişkilerde bazı fedakârlıkları düşünüp dengeleri yeniden kurabilirsiniz.

Mart: Ev, aile, yuva, yerleşim gibi konularda önemli gelişmeler meydana gelebilir. Taşınma ve yer değiştirme gibi hayalleriniz hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.

Nisan: İş sorumluluklarınızda önemli artışların olabileceği ve kendinize ekstra işler çıkartabileceğiniz bir ay. Kendinize yeni çalışma alanları sağlayıp maddi kazancınızı arttırmanın yollarını bulabilirsiniz.

Mayıs: Yeni insanlarla tanışabilir ve hayatınızı yönlendirebilecek kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizin yardımı ile özel yaşamda çözemediğiniz bir sorunun üstesinden gelmeniz mümkün.

Haziran: Aşk hayatınızda beklemediğiniz sürprizler kapınızı çalabilir. Ummadığınız insanların size karşı olan ilgilerini keşfedebilir ve kendinize yeni bir düzen getirme arayışında olabilirsiniz.

Temmuz: Hayatınızda var olan olumsuz durumları kabullenmek ve onları kabul edip tecrübelerle ilerlemek gerekebilir. Aksi halde sürekli endişeli ve mutsuz haliniz gelecekle ilgili adım atmanızı engelleyebilir.

Ağustos: Yaşamınızda yol ayrımları veya bazı değişimler içinde bulabilirsiniz. Kendinizi bu değişime ayak uydurmak isterken ne yönde karar vermeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Kendinizden tecrübeli insanlardan destek alabilirsiniz.

Eylül: Yaşamış olduğunuz haksızlıkları kabullenmek ve bazı dostlarınızı affetmek isteyebilirsiniz. Sizin yoran bu duygusal yüklerden kurtulmak ruhunuzu da hafifletecektir.

Ekim: Hayatınızla ilgili önemli bir dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Kendinize olan güveniniz ve yapacağınız iş ile ilgili araştırmacı yönünüz sayesinde önemli mevkilere gelebilirsiniz.

Kasım: Uzun zamandır devam etmekte olan bir problemden kurtulma noktasına geliyor olabilirsiniz. Tüm ağırlığınızı koyarak ve ikna gücünüzü kullanarak olayları lehinize çevirebilirsiniz.

Aralık: Finansal anlamda yeni bir dönemin açılışı olabilir farklı bir kariyer öyküsüne doğru yol alabilirsiniz. Kazancınızın ve sorumluluklarınızın artacağı bu dönemlerde fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.