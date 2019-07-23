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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >İkizler>İkizler Burcu - Özellikler
İkizler

İkizler Burcu - Özellikler

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"İkizler Burcu - Özellikler"

İkizler Takım Yıldızı (Astronomi)

İkizler takımyıldızında, ekliptiğin güneyinde Lapus yani Tavşan bulunur.

İkinci dekanatta yeralan Sirius'daki Büyük Köpek yıldızları, Mirzam, Mulphen, Wasen ve Adhora'dır.

Son dekanda bir küçük köpek ya da kurt (Canis Minor) vardır. Procyon ve Al Gomeize de İkizler takımyıldızında bulunur.

Mitoloji

Pek çok kültürde ikiz kardeşler mitine rastlanır. Romus-Romulus, Herkül-Apollo, Triptolemus-Jason ve Kastor-Pollux, Eros-Anteros, Gog-Magog gibi.

Yunan Mitolojisi'nde bu ikiz tanrılar, "Dioskur"lar ya da "Zeus'un oğulları" olarak bilinir. Merkür, ikizleri büyütmek ve eğitmek üzere Pallene'ye götürür. İlk zaferlerini korsan Archipel'e karşı kazanan İkizler, Altın Post'un elde edilmesinde, Argonotlarla birlikte Jason'a yardım ederler. İkizler, Leukippos ve Arsinoe'nin kızları, başkalarıyla nişanlı Phoibe ve Hilaria'ya aşık olur. Kızları kaçırmak için girdikleri mücadelede, Castor öldürülür, Pollux ise yaralanır. Pollux babası Zeus'a giderek ölümsüzlük diler. Zeus iki kardeşi birbirinden ayırmadan yıldızlar arasına yerleştirir.

Sembol

Romen rakamı iki (II) İkizler burcunun sembolüdür. Dualiteyi ve iki zihnin hiç bir zaman birbirine benzemediğini sembolize eder.

Çinliler Maymun'u İkizler burcu ile özdeşleştirerek, günümüzde de hala var olan üç maymun ile sembolize etmişlerdir.

Kimi zaman el ele tutuşmuş bir kadın bir erkek hatta, Adem ve Havva ile temsil edilen İkizler burcu, Babilliler tarafından "Kapı'nın İki Kutsal Tanrısı" olarak yorumlanır.

Yaşam

İkizler aşaması, çocuğun hayatında, daha evvelki iki aşamanın artık bir senteze ulaşmasıdır. Koç'ta kazanılan kendine ve ilk çevreye güven duygusunun, Boğa'da fiziksel dünyaya uygulanması ile bir hareket kazanılmakta ve dahası iletişim başlamaktadır. Bu evrede Boğa gibi eline alıp, bakıp inceleme aşamasından çıkılarak, birden fazla objeyi bir arada algılama ve kavrama aşamasına gelinmiştir. Artık çocuk eylemle düşünceyi birbirine bağlamaya başlamıştır.

Bu dönemin en belirgin özelliği konuşmaya başlangıçtır. Boğa döneminde çocuk, duyuları vasıtasıyla algıladığı sesleri taklit eder. Yani diğer insanlar benzeme isteği, onları taklit etme görülür.

Koçtaa kendiyle, Boğada objelerle bağlantıları kuran çocuk, artık İkizlerde etraftaki insanlarla bağlantılar kurmaya başlar. Bu aşamada, hareket halindeki İkizler her zaman genç insanlarla birlikte olmak isterler, çünkü erişkinler kendilerine göre ağır kalır.

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