İkiye katlanan bankacılık ücretleri zor durumda bıraktı

Bankaların sundukları hizmetler karşılığında müşterilerinden talep ettiği ücret ve komisyonlar ticaret hayatını sekteye uğratıyor.

Şube bankacılığının yanısıra internet bankacılığından yapılan para transferleri ücretlerinin de yüzde 100’e yakın artış gösterdiğini belirten İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Bankacılık işlemlerinde 2018 yılının ilk aylarında özellikle ticari işletmelerden alınan ücret ve komisyon masrafları reel piyasadaki tüccarı olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Türk bankacılık sektörünün 2017 yılında yüzde 31’lik artış ile tüm zamanların en yüksek karını elde ettiğine işaret eden İlker Önel, BDDK verilerine göre bankaların faiz dışı gelirlerinin de geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artış gösterdiğine dikkat çekti.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Piyasa koşullarına göre bankacılık sistemimizin güçlü olması ve ticari faaliyetlerin hepsine aracılık etmesi reel piyasanın olmazsa olmazıdır.

Fakat bankaların temel kazanç noktası olan işletmelerden alınan hizmet fiyatlarının bu kadar yükseltilmesi bizleri mağdur ediyor. Özellikle hem internet üzerinden, hem de banka şubelerinden alınan EFT ve havale ücretleri yüzde 100’e yakın artış gösterdi. Ülkemizde enflasyon oranlarının yüzde 10-12 aralığında olması ve ticari işletmelerin, imalatçıların, sanayinin kar oranlarının yüzde 10’u geçmemesi piyasa üzerinde dengesizlik yaratıyor.

Bu sebeple bankalarımızdan beklentimiz; hizmet fiyatlarını biraz daha piyasa koşullarına uygun hale getirmeleridir.”