İkisinin de siyasi kaderine SPD’liler karar verecek

ALMANYA’da yeni bir hükümetin kurulup kurulamayacağı halen belirsiz. Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlar (SPD) yeniden büyük bir koalisyon kurma konusunda uzlaştı. Sondaj görüşmelerinde anlaşma sağlandı, ancak SPD’de büyük koalisyon karşıtları varılan uzlaşıdan memnun değil ve düzeltme yapılmasını istiyor. Pazar günü SPD’nin olağanüstü kurultayı var. SPD kurultayda, bu uzlaşı çerçevesinde büyük koalisyon için asıl müzakerelere oturalım mı sorusunu tartışarak, delegelerin onayına sunacak.

SPD lideri Martin Schulz ve üst düzey parti yöneticileri kurultayda büyük koalisyona evet çıkması için parti teşkilatlarını ikna turuna çıktı. SPD’de büyük koalisyon karşıtları ise kurultayda hayır çıkması için yoğun kampanya başlattı.

KARAR HAFTASI

SPD kurultayında çoğunluk büyük koalisyona evet derse, asıl müzakerelere başlanacak. Hayır çıkarsa, yeniden başa dönülecek. Almanya ya erken seçime gidecek ya da Merkel başbakanlığında bir azınlık hükümeti kurulması için son bir girişim daha yapılacak. Bu hafta Almanya’da karar haftası olacak. SPD kurultayında sadece yeni bir büyük koalisyon hükümetinin kaderi değil, SPD lideri Martin Schulz ve Başbakan Merkel’in de kaderi oylanıyor.

SPD kurultayının büyük koalisyona hayır demesi, Almanya için siyasi deprem anlamına geliyor. Tahminler hayır çıkmasının sürpriz olacağı, yüzde 70 civarında evet çıkacağı yönünde. SPD bir sürpriz yaşamak istemiyor. O nedenle bazı üst düzey SPD yöneticileri sondaj görüşmelerinde düzeltmeler yapılması gerektiği talepleriyle hayırcıları ikna etmeye çalışıyor.

HANGİ KONULAR?

SPD, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasını istiyordu. Ancak sondaj görüşmelerinden vergi zammı çıkmadı. Fakat bunun yerine Doğu Almanya’nın gelişmesi için çalışanlardan kesilen dayanışma vergisinin kademeli olarak kaldırılması karara bağlandı. Böylece başta düşük ve orta kazançlılar dayanışma vergisi yükünden kurtulacak.

SPD, özel sağlık sigortalarına karşı vatandaş sigortası istiyordu. Böylece iki sınıflı sağlık sisteminin ortadan kaldırılması hedefleniyordu. Ancak bunun yerine sağlık sigortasına işveren ve çalışandan eşit prim kesilecek. Çalışanlar ödedikleri ek prim yükünden kurtulacak. Uzmanların hesabına göre aylık kazancı 2000 euro olan bir çalışan, yılda 132 euro ek prim yükünden kurtulmuş olacak.

Hayırcıların karşı çıktığı diğer bir uzlaşı maddesi ise mülteci politikası. Sondaj görüşmelerinde varılan uzlaşmaya göre yılda alınacak mülteci sayısı en fazla 180 binle 220 bin arasında sınırlanıyor. Mültecilerin aile birleşimi ise ayda bin kişiyle sınırlı tutuluyor.