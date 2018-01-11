İkisini de Macron şikayet etmişti

LE POINT dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, iki kişi, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde Macron adına açtıkları e-posta hesabından “Bana oy vermemeniz için 10 iyi neden” başlığıyla Macron’a oy verilmemesi çağrısı yaptı. Bunun üzerine Emmanuel Macron tarafından söz konusu kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın başlattığı soruşturma sonrasında 32 ve 38 yaşlarındaki iki kişi, ‘kimlik hırsızlığı’ ve ‘başkalarının kişisel bilgilerini çalma’ suçlarından 14 Mart’ta yargılanacak.

‘YALAN HABER’ YASASI ÇIKARACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, son dönemde başta internet olmak üzere, basında yalan haber ve propaganda amaçlı yayınların arttığını ve bununla mücadele etmek için yasa çıkaracaklarını söylemişti.

Macron, yalan haberin yayılması durumunda konunun yargıya taşınacağını, ilgili haberin silinmesi, kullanıcının üyeliğinin askıya alınması veya ilgili siteye erişimin engellenmesi gibi yaptırımların uygulanabileceğini açıklamıştı.