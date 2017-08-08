İkisi de aynı şekilde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi Birlik Sitesi'nde yalnız yaşayan Kemal Sürmen (89), evine gelen bakıcısına kapıyı açmadı.

Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren bakıcı ve mahalle muhtarı, Sürmen'in yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

İncelemelerin ardından cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İNŞAAT İŞÇİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan inşaat işçisi Mehmet Ertekin'den (64) haber alamayan iş arkadaşları eve geldi. Ertekin'in yerde hareketsiz yattığını gören iş arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ertekin'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.