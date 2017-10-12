İkinci üniversite kayıtlarında ilk

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemine giriş sınavsız ikinci üniversite fırsatından yararlanmak için yapılan kayıtlarda geçen yıla oranla yüzde 23,5'lik artış yaşanırken 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için toplamda 223 bin 646 kişi kayıt yaptırdı. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans veya önlisans bölümünden mezun veya okuyan öğrencilerin başvurabildiği ikinci üniversite kapsamında gerçekleştirilen kayıtlar, iki yıl öncesine göre yüzde 63,80 artış gösterdi.

Yeni açılan programlarla birlikte öğrenciler 55 farklı programdan birini tercih edebildi. Adalet, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Web Tasarımı ve Kodlama, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık ile İşletme en çok tercih edilen programlar oldu.

"BÖYLE BİR ARTIŞI BEKLİYORDUK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Bu sene kayıt öncesi öğrenci adaylarımızın ön kayıtlarını topladık. O nedenle bu artışı bekliyorduk ve hazırlığımızı bu ön kayıt sayılarına göre yaptık. İkinci üniversite için kayıt olan öğrenci sayımız ilk kez bir üniversite okuyacak öğrencilerin sayısını geçti. Yaşam boyu öğrenmeye ilginin her geçen yıl arttığını görüyoruz” dedi.