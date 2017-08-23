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İkinci KGF sinyali

Hürriyet Haber
23 Ağustos 2017 - 00:21Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:21

FİNANSAL Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Mehmet Cantekin, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamı dışında bırakılan finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, Halkbank müşterilerine yönelik kurulması planlanan ‘2. Kredi Garanti Fonu’na dahil edilmesini istediklerini; bu taleplerini Hazine Müsteşarlığı’na da ilettiklerini söyledi.

Bankaların kredilerini canlandırmak için yapılan çalışmalar kapsamında, KGF’nin sağladığı kefalet tutarı 250 milyar TL’ye yükseltilmişti. KGF’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre fon kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 190.8 milyar lira kefalet, 212.9 milyar lira kredi hacmine ulaşıldı. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ilk altı aylık performansının değerlendirildiği toplantı sonrası Reuters’a yaptığı değerlendirmede Cantekin, KGF’nin ekonomiye genel anlamda ciddi bir canlanma getirdiğini, ancak banka dışı finansal kuruluşların bundan faydalanamadığını belirtti.

MÜŞTERİMİZ KOBİ’LER

Cantekin, şöyle konuştu: “Halkbank müşterilerine yönelik 2. Kredi Garanti Fonu çalışmaları var. Esas itibarıyla Halkbank müşterilerine dönük bir yapı olması bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği olarak bizim de ana müşteri kitlemizi KOBİ’ler oluşturuyor. Faktoring dışındaki finansal kiralama ve finansman şirketlerinin ticari müşterilerinin de bundan faydalanmasını istiyoruz... Bu talebimizle ilgili Hazine Müsteşarlığı ile görüştük. Faydalanmak için beraber çalışacağız.” KGF kredilerinde, amaca uygun olmayan bazı kullanımların gündeme geldiğini hatırlatan Cantekin, kendi sektörlerinde ise amaç dışı kullanımın söz konusu olamayacağını ifade etti. Cantekin, “Bizde böyle birşey asla gündeme gelmez. Bizim kurgumuz, paranın tamamen ticari amaçlı kullanıldığını izlemeye dönük” diye konuştu. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin ilk yarı sonuçlarına göre, üç sektörün ilk altı ayda aktif toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 artışla 120 milyar TL’ye ulaştı.

Etiketler: gazetehaberleri , FİNANSAL Kurumlar Birliği , FKB
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