Ali Sunal ikinci kez evleniyor mu?

Ali Sunal Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı. Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal’ın başı ikinci kez bağlanmak üzere. Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Ali Sunal bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandı.

DÜĞÜN BU YAZ OLACAK

Taze nişanlılar evlenmek için fazla beklemeyecek ve düğünü bu yaz yapacak. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzede, ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanışmış ve arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Nazlı Kurbanzade ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.

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