İkinci Jatomi skandalı: Üyeler ortada kaldı

RUHSAT HARCI ÖDENMEYİNCE...

Şişli Belediyesi görevlileri, 25 Eylül’de alınan karar gereği Carrera Fitness’ın Astoria AVM’deki şubesini mühürledi.

Mühürlemenin gerekçesini ise ödenmeyen ruhsat harcı oluşturdu. Üyeler ise, geçen Pazartesi akşamı günü gittiklerinde salonun mühürlendiğini gördü. Üyeler, yetkililere ulaşmaya çalışırken, yapılan araştırmalarda şirkete yönelik çok sayıda icra takibinin de olduğu anlaşıldı.

SON GÜNE KADAR ÜYE KAYDI YAPILDI

Hürriyet’in görüştüğü üyelerden bazıları, son güne kadar yeni üye kayıtlarının yapıldığını, kimi üyelerden de nakit para alındığını kaydetti. Kimi üyeler ise, yatırdıkları paranın yanı sıra, mühürlenen salonda kalan eşyalarını kurtarmanın derdinde.

ÇALIŞANLAR DA MAĞDUR

Carrera Fitness’ın üyelerinden biri“Giden paranın yanı sıra salonda bulunan dolapta eşyalarım kaldı. Ki içinde yeni aldığım ayakkabılarım vs. de bulunuyor. Eşyalarıma nasıl ulaşacağımı bilemiyorum. Salon mühürlü ortada kimse yok” dedi. Üyelerin yanı sıra Carrera Fitness çalışanların da ücretlerini alamadıkları öne sürüldü.

İZMİR'DEKİ ŞİRKETE BAĞLILAR

Şirkette satış müdürü olarak çalışan B.D.’ye ulaşmaya çalıştığımızda GSM numarasının kapalı olduğu anlaşıldı. Ulaşılan belgelere göre, İstanbul’da faaliyet gösteren salonların bağlı olduğu şirketin İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 3 Ocak 2017’de yapıldı. Anılan şubelerin bağlı olduğu şirket ise İzmir merkezli LT Carrera Fitness Spa Güzellik Turizm Sağlık Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti’ye bağlı oldukları anlaşıldı. Ticaret sicil kayıtlarına göre mühürlenen şubenin müdürü olarak Ayfer Erikçi'nin ismi yer alıyor.

40 BİNE YAKIN KİŞİ ORTADA KALMIŞTI

Türkiye’nin yanı sıra 60’a yakın ülkede faaliyet gösteren Jatomi için geçen Mayıs ayı başında, şirketin talebi doğrultusunda, mahkeme iflas kararı vermişti. Jatomi’den geriye 40 bine yakın kişi ortada kalmıştı.

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