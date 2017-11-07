Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>İkinci iş adamları davasında 24 tahliye

İkinci iş adamları davasında 24 tahliye

İHA
07.11.2017 - 21:16 | Son Güncelleme:

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan ikinci iş adamları davasında, 24 kişiye daha tahliye kararı çıktı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Denizli’de örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen 2’nci dalga operasyonda gözaltına alınan 88’si tutuklu, 16’sı tutuksuz ve 42’si aranan toplam 146 sanık hakkındaki davanın, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ki ikinci duruşmasının ara kararında 24 isme tahliye kararı çıktı.

FETÖ/PDY’ye üye olmak, örgüte finans sağlamak, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanmak, KHK ile kapatılan derneklere üye olmak, sohbet toplantıları düzenlemek gibi iddialarla yargılanan sanıkların, örgütün dernek, şirket, okul ve dershanelerinde birlikte hareket ettikleri iddiaları yer alıyor. 

Etiketler: iş adamı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri